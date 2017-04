Meckenbeuren Förderverein Humpisschloss: Alles beim Alten im Vorstand

Der Förderverein Humpisschloss hat sich zu seiner Hauptversammlung getroffen und fast alle Vorstandsmitglieder wiedergewählt.

Sie haben ihre Arbeit offenbar sehr gut gemacht: Einstimmig wurde der Vorstand des Fördervereins Humpisschloss Brochenzell entlastet und ohne Gegenkandidaten und mit gleicher Einmütigkeit per Handzeichen von 25 Mitgliedern wiedergewählt. So treten Michael Masuch als Vorsitzender und Jürgen Brauer als stellvertretender Vorsitzender, Hubert Wiedemann als Kassierer und Walter Feirer als Schriftführer für weitere zwei Jahre ihre Arbeit für den Verein an.

Josef Nessensohn, der sich weiterhin um das Museum und die Führungen kümmert, schied als Beisitzer aus. An seine Stelle wurde in geheimer Wahl und mit großer Mehrheit Stefan Paul gewählt. Die vier anderen Beisitzer, Helga Brauer, Esther Brauer, Fritz Rädler und Horst Stelzl, wurden ebenfalls ohne Gegenstimme in ihrem Amt bestätigt. Selbst bei den Kassenprüfern bleibt alles beim Alten: Richard Müller und Erich Bopp bleiben dabei.

Der 1994 gegründete und heute 237 Mitglieder starke Förderverein hat sich zum Ziel gesetzt, eines der wenigen Baudenkmäler der Gemeinde Meckenbeuren zu erhalten. Das Schloss, Mitte des 16. Jahrhunderts von der Ravensburger Kaufmannsfamilie Humpis erbaut, beherbergt eine Gaststätte mit Biergarten. Im Obergeschoss hat der Verein ein Museum eingerichtet, das Leben und Handel im Mittelalter erklärt. Führungen und Besichtigungen des Museums seien zurückgegangen, berichtete Michael Masuk und wünschte sich eine konstruktive Zusammenarbeit mit der Gemeinde, auch was die Instandsetzung der Außenanlage betrifft. Darüber hinaus sei das Thema Brandschutz noch nicht abgeschlossen. Eine Begehung habe noch nicht stattgefunden, die Fluchtweg-Schilder seien jedoch endgültig montiert.

Mit 30 Ausstellern, Fanfarenzug und 4700 Essen hatte wieder der Weihnachtsmarkt des Fördervereins stattgefunden, wie man von Kassierer Hubert Wiedemann erfuhr. Der kleine Gewinn könne in das Museum oder den Bau einer Metallsilhouette fließen, die einen mittelalterlichen Handelszug zeige. Masuch regte einen hölzernen Prototyp im Originalmaßstab an, damit sich jeder Bürger das Kunstwerk vorstellen könne. Sein besonderer Dank galt nicht zuletzt den Nachbarn des Schlosses.