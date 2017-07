Meckenbeuren Erster Jahrgang verlässt Bildungszentrum Buch

Zur Abschlussfeier kamen rund 600 Gäste in die Humpishalle. Leonie Damen und Felix Amann wurden als Jahrgangsbeste ausgezeichnet.

Meckenbeuren – Sie haben es geschafft! Vor sechs Jahren haben sie an die Vision einer neuen Schule für Meckenbeuren geglaubt, sind das Wagnis eingegangen, haben sich an der bis dahin nur auf dem Papier existierenden neuen Realschule angemeldet und sind nun für ihren Mut und ihr Vertrauen belohnt worden. 99 Schüler des Bildungszentrums Buch erhielten am Donnerstagabend aus den Händen von Rektorin Ulrike Wiedmann und Konrektor Alexander Walker die begehrten Zeugnisse.

Es ist damit der erste Jahrgang, der am Bildungszentrum seinen Abschluss macht. Von den 99 Schülern machten 68 ihren Abschluss an der Realschule, 23 an der Werkrealschule und acht Schüler machten ihren Hauptschulabschluss. Zusammen mit Eltern, Freunden und Verwandten sowie Vertretern der Gemeinde und des Schulamts Markdorf feierten sie alle gemeinsam in der voll besetzten Brochenzeller Humpishalle ihr Abschlussfest.

Dabei überzeugten die beiden Moderatorinnen des Abends, Anna- Lena Abt und Nicole Essert, nicht nur durch ihre wunderschönen Abendkleider, sondern präsentierten den mehr als 600 Gästen im Saal locker und souverän das kurzweilige Programm. "Anfang 2010 war es hier klein, kompakt und heimelig. Es war toll. Heute haben wir etwa 500 Schüler," erinnerte Meckenbeurens Bürgermeister Andreas Schmid an die Anfänge der Realschule. Im September 2010 war die Schule dreizügig mit 66 Schülern, die zunächst provisorisch im ehemaligen Foyer in Buch untergebracht waren, gestartet. Der Spatenstich für den Neubau erfolgte erst einen Monat später.

Auch Thomas Pätzold vom Schulamt Markdorf erinnerte an die Anfänge. "Vor sechs Jahren wurde in Meckenbeuren ein neues Kapitel aufgeschlagen. Der beste Beweis für den Erfolg dieses Unternehmens seid ihr, liebe Schüler," erklärte Pätzold. Rektorin Ulrike Wiedmann nahm die Gäste mit auf eine bebilderte Zeitreise. "Wir haben gemeinsam eine besondere, außergewöhnliche Zeit mit Höhen und Tiefen durchgemacht. Wir durften alle Teil von etwas Einmaligem sein. Das kleine Pflänzchen Realschule ist zu einer starken Pflanze gediehen," verkündete Wiedmann nicht ohne Stolz. Bei der mit Spannung erwarteten Zeugnisvergabe lobte die Schulleiterin das hohe Leistungsniveau (Notendurchschnitt 2,4 Werkrealschule und 2,2 Realschule). Außerdem zeichnete sie die Jahrgangsbesten, Leonie Damen (Note 1,3, Werkrealschule) und Felix Amann (1,2, Realschule), aus.

Ein Großteil der Schüler wird auch künftig die Schulbank drücken und versuchen, das Abitur zu machen. 34 Prozent der Realschüler starten mit einer Ausbildung. "Besucht uns bald wieder und erzählt, wie es euch geht. Wir brauchen das," entließ Ulrike Wiedmann die Schüler in ihre Zukunft.

Bildergalerie im Internet: