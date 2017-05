Meersburg Erfolgreiches Fischerfest des Angelsportvereins am Vatertag

Erfolgreiches Fischerfest des Angelsportvereins am Vatertag

Einheimische, Familien, Väter und Touristen feierten Fischerfest mit Grillwurst und frisch geräucherten Forellen. Wer keine Räucherforellen mehr ergattern konnte, hat am 5. August zum Jubiläumsfest des 50-jährigen Vereins neue Gelegenheit.

Das Fischerfest des Meersburger Angelsportvereins, das jährlich an Christi Himmelfahrt gefeiert wird, ist ein ruhiges, gemütliches Fest. Auch dieses Jahr kamen neben wenigen Vatertagsgruppen wieder viele Familien zum Siechenweiher. Es ist längst kein Geheimtipp mehr, dass es neben Grillwürsten und Steaks auch krosse Fischknusperlis und vor allem frisch geräucherte Forellen gibt. 150 Stück hatte Jörg Rüdiger schon seit morgens um sieben Uhr im vereinseigenen Räucherofen. Eine Stunde müssen die vorbereiteten Fische trocknen, bevor sie eine gut halbe Stunde bei etwa 90 Celsius garen, um sie dann noch ein paar Stunden bei rund 70 Grad Celsius zu räuchern. Noch warm aus dem Rauch landeten die meisten auf den Tellern der Gäste. Einige der Forellen wurden aber auch eingepackt und mit nach Hause genommen. Ebenso wie die große Auswahl an hausgemachten Kuchen, gebacken von den Vereinsfrauen.

Viele fleißige Helfer bietet der Verein an dem Tag auf. Im Getränkestand, beim Kartoffelsalat und Pommes-Frites-Verkauf, am Räucherofen oder am Grill, den diesmal die Anglerjugend betreute. Seit ein paar Jahren gibt es auch Currywurst; Isabel Werheid, eins der wenigen Mädchen im Verein, sorgte dafür, dass immer genug warme Currysauce vorrätig war. Die Vereinskinder räumten die Tische auf, wuselten geschäftig mit ihren Tabletts umher und brachten das schmutzige Geschirr hinter die Vereinshütte. Dort wurde es von vielen unbemerkt für den weiteren Einsatz gespült. Angler sind schließlich auch Naturschützer und wollen Müll vermeiden.

Robert Bosch, erster Vorsitzender des Vereins, blickte erfreut auf die voll besetzten Tische, an denen hauptsächlich Einheimische, aber auch einige Touristen saßen: "Wir können zufrieden sein", sagte er und meinte damit nicht nur das optimale Wetter. Auch die geräucherten Forellen hätten genau über die Mittagszeit gereicht. "Wer keine Forelle mehr bekommen hat, kann das am 5. August nachholen", fügte Bosch noch an. "Der Angelsportverein plant für diesen Tag anlässlich des 50-jährigen Bestehens ein ähnliches Fest."