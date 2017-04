Meckenbeuren Duppelkonzert der "Blue Notes" und "Siggs Pack"

Zwei Big-Bands spielen in Meckenbeuren Musik von Charlie Parker bis Stevie Wonder. Darüber kommen auch die singenden Frontfrauen nicht zu kurz.

"Ist jemand im Saal, der schon im Gefängnis war?" fragt Bandleader Richard Nickel in den Kulturschuppen am Gleis eins. Wirklich überrascht ist er nicht, als sich niemand meldet. "Wenn es da ist wie beim Jail House Rock, könnte man sich überlegen, mal eine Straftat zu begehen – man kriegt Essen und Trinken und kann jede Menge Musik machen." Das tun seine "Blue Notes" auch so: Die Trompeten fetzen das Intro, Saxophone fallen ein, das Klavier jagt im Hintergrund. Wie Zwiegespräche entfalten sich Soli zwischen Saxophon und Posaune, mal mischt sich die Gitarre ein. Nickel leitet seine Band mit kleinen, genauen Bewegungen und die Musiker – Schüler, Lehrer und Freunde der Musikschule Meckenbeuren – folgen mit ebensoviel Spaß wie Präzision. Vor allem die große Saxophon-Fraktion bestimmt den Grundton der Band, sie rundet Trompeten, Posaunen und Rhythmusinstrumente nach allen Seiten ab. Stilistisch legen sie sich nicht fest – ihr "Orfeu Negro" hat südamerkanisches Flair, Glenn Millers "String of Pearls" swingt sanft und melodisch, Steve Wonders Funk-Hit "Superstition" beginnt mit kernigem Schlagzeug, Bass und Keyboard treffen sich zur frechen Grundlinie, dazu tobt die Sologitarre oder die ganze Band.

Als besonderen Gast holen sie "Dorfkind"-Sängerin Fabienne Bucher auf die Bühne. Über lässige Instrumentallinien singt sie mal dunkel gefährlich, mal herausfordernd hell, mal geheimnisvoll "Fever", ihr "From a distance" gerät lyrisch und fast schwerelos, "Straighten up and fly right" hat gleichzeitig Pepp und Augenzwinkern.

Nach der Pause rufen Töne das Publikum in den Saal zurück, die klingen wie ein verstimmtes Weihnachtslied: Komisch lang gehaltene Töne von Baritonsaxophon und Bassposaune scheinen sich über schrägen Trompetenmix zu amüsieren. Erst ein furioses Schlagzeugsolo reißt das Publikum aus seiner Ratlosigkeit. Unverkennbar, energiegeladen und mit Saxophon- und Trompetensoli garniert intoniert die Big-Band Glenn Millers "In the Mood". Vom ersten Moment an scheint Bandleader Stefan Sigg unter Strom zu stehen. Es hält ihn kaum auf dem Boden, er springt Einsätze ein, schleudert Taktvorgaben in den Raum und reißt am Ende alle Töne wieder an sich. Der Ton seines "Siggs Pack" ist deutlich schärfer als der der "Blue Notes". Fünf Saxophone sehen sich einer Übermacht Blech in Form von fünf Posaunen und fünf Trompeten gegenüber. Auf der anderen Seite der Bühne agiert selbstbewusst die mit Bass, Piano und Schlagzeug besetzte Rhythmusgruppe. Spitz gesetzte Akzente, feingliedriges Spiel und komplexe Rhythmen wechseln mit langen, teils improvisierenden Soli, mitreißendes Zusammenspiel mit individualistischer Musikalität.

In Charlie Parkers "Au prirave" treibt die Rhythmusgruppe den Takt stets vorwärts, die Band lässt sich anfeuern und immer wieder stürzen sich Posaunen in virtuose Duette. In Count Basies "Blues in Frankies Flat" verteilen Trompeten optisch und akustisch Kusshände, die Posaune führt Selbstgespräche auf hohem Niveau und das Klavier lebt sich ungestört aus. Wie ein Tanz auf dem Becken beginnt "A walk on the wild side" von John la Barbera, in den sich erst ein vergnügter Bass, dann der Rest der Band mit verteilten Rollen einschaltet.

Als Sängerin Natascha Flamisch die Bühne betritt, verwandeln sich die 19 Männer auf einmal in eine Art Jazz-Romeo. So gewaltig ist ihre Stimme, so hinreißend ihr Charme und so umwerfend ihr Sex-Appeal, dass die Band sie bedingungslos hofiert. Maymie Watts schrieb 1955 "All right, ok, you win" speziell für das Count Basie Orchester – für Flamisch ist es das Lied, das ihren persönlichen Grund für ihren Umzug von Wien nach Mariabrunn beschreibt. So singt sie es auch, voll strahlendem Glück und Selbstironie. In eingestreuten Soli hier wie in den folgenden Stücken wirbt die Band um diese Frau bis hin zu einem hingebungsvollen Duo mit Trompete zum Schluss.