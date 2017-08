Meckenbeuren Diebin bringt Senior um 2200 Euro

Ein 81-Jähriger ist in Meckenbeuren Opfer einer trickreichen Diebin geworden. Mittels EC-Karte und PIN-Nummer wurden 2200 Euro vom Konto des Seniors abgehoben, wie aus dem Polizeibericht hervorgeht.

Nach einem Einkauf am Dienstagnachmittag, der mittels EC-Karte und PIN-Nummer bezahlt wurde, ist ein 81-Jähriger vor dem Geschäft von einer Frau angesprochen worden. Die Frau verwickelte den Senior in ein Gespräch und fragte nach Wechselgeld. Beim Wechseln muss die Täterin in den Geldbeutel des schlecht sehenden 81-Jährigen gegriffen und dessen EC-Karte entwendet haben. Unmittelbar darauf wurden mit zwei Aktionen 2200 Euro abgehoben. Die Eingabe der PIN-Nummer muss beim Bezahlvorgang ausgespäht worden sein, so die Polizei.