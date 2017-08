Meckenbeuren Die "Alpenmafia" rockt das Meckenbeurener Festzelt

Super Stimmung herrschte bei der Dirndl- und Lederhosenparty auf dem Meckenbeurener Weinfest.

Während der Freitagabend auf dem Meckenbeurener Weinfest noch ganz im Zeichen der Blasmusik stand, ging es am Samstagabend mit Rock- und Popmusik vom Feinsten zünftig weiter. Dabei gingen die Organisatoren des Festes beim Musikverein Meckenbeuren auf Nummer sicher und verpflichteten die Kultband "Alpenmafia", die schon in den vergangenen Jahren für ein volles Zelt und super Stimmung gesorgt hatte. So auch am Samstag bei der traditionellen "Crazy Dirndl- und Lederhosenparty".

Die sieben Mafiosi aus Bayern heizten dem feierfreudigen Publikum von der ersten Minute an mächtig ein. Schon bald herrschte dichtes Gedränge und Geschiebe im Festzelt an der Tettnanger Straße. Und wem der Weg bis zur Tanzfläche zu beschwerlich war, der hüpfte gleich an Ort und Stelle ausgelassen umher. Viele haben sich dem Party-Motto entsprechend in Dirndl oder Krachlederne geschmissen und ließen sich von den Vollblutmusikern zum Mitsingen und Tanzen animieren. "Kennt ihr die Ärzte?", rief Leadsänger Geggo in die Menge, um gleich darauf mit allen zusammen deren Hit "Westerland" zu singen. Auch bei den Hits der Spider Murphy Gang oder Wolfgang Petry wurde eifrig mitgesungen. Doch die Alpenrocker hatten auch Klassiker wie "Jailhouse Rock" von Elvis oder "The Wall" von Pink Floyd im Gepäck. Unter den Gästen war auch eine Gruppe aus Meckenbeurens Partnerstadt Kehlen/Luxemburg, die seit 30 Jahren immer zum Weinfest in die Schussengemeinde kommen.

