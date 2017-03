Meckenbeuren-Brochenzell Christian Natter auf aussichtsreichem Platz

Der CDU-Bezirk wählt seine Kandidaten für die Landesliste bei der Bundestagwahl.

Der CDU-Bezirksverband Württemberg-Hohenzollern hat am Samstag in der Humpishalle in Brochenzell seine Listenkandidaten für die Aufstellung der Landesliste zum 19. Deutschen Bundestag gewählt. Den aussichtsreichen Listenplatz 9 gewann dabei der 36-jährige, in Tettnang geborene und in Wangen im Allgäu lebende Christian Natterer gegen drei Mitbewerber. Darunter war auch der Bundestagsabgeordnete Heinz Wiese aus Ehingen. Der Bundestagsabgeordnete Waldemar Westermayer aus Leutkirch, der im Juli 2014 für Annette Schavan in den Bundestag nachgerückt war, wurde in einem notwendigen zweiten Wahlgang für Platz 14 der Landesliste gewählt. Die Landesvertreterversammlung zur Aufstellung der Landesliste mit 60 Plätzen ist am 25. März in Sindelfingen.

Der Versammlungsleiter und Bundestagsabgeordnete Thomas Bareiß leitete die geheimen Wahlen. Von 158 Wahlberechtigten der sieben Wahlkreise im Bezirksverband kamen 157 nach Brochenzell. Fast alle Kandidaten waren in ihren Vorstellungsreden kämpferisch. So meinte Natterer: "Das erste Mal in der Geschichte hat es die CDU nicht nur mit einem möglichen Linksbündnis zu tun, sondern auch mit einer Gefahr von Rechts, ohne dass diese politische Lösungen anbieten kann." Klare Kritik gab es von vielen an der Entscheidung des Bundesrats vom Freitag, Algerien, Tunesien und Marokko nicht als sichere Herkunftsländer einzustufen. Natterer plädierte für schnellere Verfahren und Sicherung der EU-Außengrenzen. Ganz klar auch die Forderung, nicht Deutschland müsse sich den Flüchtlingen anpassen, sondern von diesen aktiver Integrationswille eingefordert werden.

Weitere Themen waren beispielsweise die Entlastung der mittleren Einkommen, insbesondere unter dem Gesichtspunkt der Wohnungsknappheit, der Ausbau der Infrastruktur und ein Bekenntnis zu Europa.

Gewählt wurden, außer den oben schon genannten, Maximilian Klingele (Kreisverband Ravensburg) auf Platz 20 sowie Christoph Burandt (Kreisverband Biberach) auf Platz 25 gegen Carola Uhl (Kreisverband Bodensee). In einem Rutsch, da es jeweils nur einen Bewerber gab, wurden Susanne Stehle (Kreisverband Zollern-Alb) auf Platz 30, aus dem Kreisverband Sigmaringen Sabine Maier auf Platz 36, Simon Klaiber auf Platz 41 und Katharina Burger auf Platz 52. Alice Dorison aus Tübingen ist auf Platz 46 und Axel Häberle (Kreisverband Bodensee) zum dritten Mal auf Listenplatz 57. Abgesprochen keine Listenplätze haben die gewählten Kandidaten der Kreisverbände, wie der Bundestagsabgeordnete Lothar Riebsamen (Bodensee), Thomas Bareiß (Zollernalbkreis/Kreis Sigmaringen) und Axel Müller (Kreis Ravensburg) bis auf Bezirksspitzenkandidatin Annette Widmann-Mauz (Kreis Tübingen/Zollern-Alb-Kreis) mit Platz 2.