Beim Meckenbeurener Bürgerempfang hat Andreas Schmid verkündet, dass er gerne Meckenbeurens Bürgermeister bleiben möchte und im Oktober wieder kandidiert.

Nein, an pathetischem Weitblick fehlte es in Bürgermeister Andreas Schmids Rede wirklich nicht. Und es waren außerordentlich viele Themen, die er beim öffentlichen Bürgerempfang im Bildungszentrum Buch in seiner Ansprache streifte. Von den Ereignissen in der großen Welt war die Rede. Schmid machte keinen Hehl aus seinem Unverständnis für den Brexit und aus seiner Abneigung für den neuen amerikanischen Präsidenten. Er sprach über Flüchtlingspolitik, über Wörter und Unwörter des Jahres, über postfaktische Pakete, auch über Martin Luther und Papst Franziskus, zwischendurch wurde sogar Winston Churchill zitiert. Und nicht zu vergessen der Schwenk auf die anstehende Bundestagswahl. Doch der Kreis wurde zunehmend enger, konzentrierte sich mehr und mehr auf Meckenbeuren und das Umland. Spät, aber nicht zu spät ließ Schmid dann doch noch die von vielen Anwesenden erwartete Katze aus dem Sack. "Ja, ich will", sagte er als Antwort auf die sich selbst gestellte Frage, ob er denn bei der voraussichtlich im Oktober dieses Jahres stattfindenden Bürgermeisterwahl wieder anzutreten bereit sei. Eine Entscheidung, die er sich gut überlegt habe, die ihm aber dennoch leichtgefallen sei, angesichts der Tatsache, dass er sich jeden Tag aufs Neue auf die anstehenden Herausforderungen freue, sagte Schmid.

Die Entwicklung von Wohnraum wird vom Bürgermeister als essenzieller Bestandteil der Gemeindeentwicklung angesehen. In Ehrlosen West II, auf dem ehemaligen Selbi-Gelände, in Reute Nord, der Tettnanger Straße 1, auch am Alten Schmiede Platz sollen noch dieses Jahr Wohnprojekte "mit Dynamik" angegangen werden, wie Schmid ausführte. "Aber wir müssen die entsprechenden Bauvorhaben so verträglich wie möglich gestalten", sagte er auch mit Blick auf eventuell betroffene Anwohner. Dass die unendliche Geschichte der neuen Halle nun doch noch einem guten Ende entgegenblicken könnte, darauf freut sich sicherlich nicht nur der Bürgermeister.

Breiten Raum nahmen beim Bürgerempfang, der von der Bigband "Blue Notes" der Musikschule (Leitung: Richard Nickel) musikalisch begleitet und von einem Illusionisten "zauberhaft" umrahmt wurde, die Ehrungen von verdienten Bürgern ein. Etwa die von Ingrid und Peter Sauter, die sich seit gut 20 Jahren für die Kinderspielestadt "Mini-Mecka" stark gemacht haben und ein darüber erzählten, wie glücklich ehrenamtliches Engagement machen kann – sich jetzt aber von der Organisation der Kinderspielstadt zurückziehen möchten. Willi Bernhard und sein Team des Freundeskreises Asyl berichteten unter anderem von den nach wie vor bestehenden Schwierigkeiten in der Wohnraumbeschaffung für Flüchtlinge. In berufsbedingter Abwesenheit wurde Peter Wirth als Landessieger des Deutschen Handwerks im Ausbildungsberuf Wärme-Kälte- und Schallschutzisolierer gewürdigt. Und was wäre Meckenbeuren ohne seine musikalischen Talente, die bei Jugend musiziert Erfolge auf Landes- und Bundesebene eingefahren haben.

Nicht zu vergessen die Sportler unterschiedlichster Disziplinen – allen voran U 23-Straßen-Radweltmeister Marco Mathis sowie Hürden-Ass Gregor Traber, der bei Olympia in Rio ganz knapp den Finaleinzug verpasste.

Dann aber war es Zeit für den gemütlichen Teil des Abends – und die Möglichkeit, beim Stehempfang mit dem ein oder anderen ins lockere Gespräch zu kommen und auf ein gelingendes Jahr 2017 anzustoßen.