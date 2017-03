Meckenbeuren Bike-Tower in Meckenbeuren wird stillgelegt

Bike-Tower in Meckenbeuren wird stillgelegt

Die Gemeinde erklärt das innovative Projekt Bike-Tower für gescheitert. In der großen Fahrradgarage am Bahnhof konnten Radler ihre Gefährte parken. Doch der Turm, 2011 eröffnet, machte schnell und immer wieder durch technische Pannen Negativ-Schlagzeilen. Jetzt beschloss der Gemeinderat, den Bike-Tower endgültig zu schließen.

Meckenbeuren – "Im Nachhinein ist man immer gescheiter", sagt Meckenbeurens Bürgermeister Andreas Schmid. Um wenig später hinzuzufügen: "Wir haben alles richtig gemacht." In der jüngsten Gemeinderatssitzung ging es um den Bike-Tower – jenes Bauwerk, das 2011 beim Bahnhof errichtet und von geradezu euphorischer Grundhaltung seitens der Verwaltung und des Gemeinderats getragen worden war. Knapp sechs Jahre später war es jetzt Zeit für den Schlussakkord. Nach einer Serie von Pleiten, Pech und Pannen wird der Bike-Tower endgültig stillgelegt. Und vermutlich auch bald abgerissen – es sei denn, er kann anderweitig genutzt werden. "Der Nachruf war gut. Nun geht es nur noch darum, den Turm ordentlich zu bestatten", kommentierte Gemeinderat Karl Gälle die Entscheidung trocken.

72 Fahrräder auf einer minimalen Fläche von 30 Quadratmetern auf innovative Weise parken zu können, keine Angst vor Diebstahl oder Vandalismus haben zu müssen: Diese Grundidee war zukunftsweisend. Doch die Liste der Vorkommnisse rund um den Bike-Tower, der bei der Messe Eurobike mit dem begehrten Green Award ausgezeichnet worden war, wurde schnell lang und länger. Schon 2012 war erkennbar, dass es mit der Akzeptanz der potentiellen Nutzer nichts werden wollte. Regelmäßige kleinere Störungen waren an der Tagesordnung. Im April 2014 wurde ein Wasserschaden festgestellt, später war das Display beschädigt und kurz darauf zerstörte der Wind die mangelhafte Gebäudehülle. Weitere Probleme führten dazu, dass 2015 der Bike-Tower zwischenzeitlich außer Betrieb genommen wurde. Ein "Stresstest" führte zu Fehlern bei den Schiebetüren und den Akkufächern. Umbauten der Erstellerfirma brachten nicht den gewünschten Erfolg. Nach weiteren Schäden kam es am 1. Dezember 2016 zu einem weiteren Vorfall: Ein Fahrrad stürzte aus der höchsten Position im Turm zu Boden und war Totalschaden.

Jetzt beschloss der Gemeinderat also das Ende des Bike-Towers. Fehler will man im Rat allerdings keine gemacht haben – darüber herrschte fraktionsübergreifende Einigkeit. "Es war richtig, das Risiko einzugehen", sagte etwa Ursula Herold-Schmidt und verglich die damalige Entscheidung gar mit der visionären Kraft und dem Pioniergeist des Grafen Zeppelin. Bürgermeister Schmid brachte philosophische Bemerkungen wie "Chaos der Gegenwart" oder "positive Unsicherheit" in die Diskussion ein. Man habe mit der Entscheidung für den Bike-Tower "aktiv Verantwortung übernommen" und "richtige Antworten" auf die Fragen der Zeit gefunden.

Wo der Bike-Tower jetzt noch steht, könnte demnächst vielleicht eine öffentliche Toilette installiert werden – diese Anregung kam von BUS-Rätin Katja Fleschhut.