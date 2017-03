Meckenbeuren Betrunkener Autofahrer verursacht Verkehrsunfall

Ein alkoholisierter Autofahrer hat einen Frontalzusammenstoß verursacht. Laut Polizei wurde beim Unfallverursacher ein Alkoholwert von mehr als drei Promille festgestellt.

Ein 31-Jähriger hat bei einem Verkehrsunfall am Sonntagmorgen auf der Brochenzeller Straße ein Schleudertrauma erlitten. Laut Polizeibericht fuhr ein mit 3,04 Promille alkoholisierter 29-Jähriger mit seinem Alfa Romeo stadtauswärts und geriet in einer leichten Rechtskurve über die Fahrbahnmitte. Der mit seinem VW entgegenkommende 31-Jährige konnte nicht mehr genügend ausweichen, sodass die Autos frontal zusammenstießen. Der 31-Jährige versuchte, von der Unfallstelle zu flüchten und beschleunigte seinen Wagen. Dies gelang jedoch wegen eines Schadens an der Vorderachse nicht. Der Bereitschaftsrichter ordnete beim 29-Jährigen eine ärztliche Blutprobenentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins an. Die nicht mehr fahrbereiten Autos wurden abgeschleppt.