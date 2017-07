Meckenbeuren Besucher sind geradezu heiß auf Selbstgemachtes

Erstmals hat ein "Selfmade-Markt" in Meckenbeuren-Brochenzell mit 59 Ausstellern stattgefunden. Der Zuspruch ist laut Veranstalter so groß gewesen, dass es schon Anfragen für eine zweite Runde gibt.

Der erste "Selfmade-Markt" in Brochenzell ist ein voller Erfolg gewesen. Das schreit geradezu nach Wiederholung. Hunderte Besucher strömten am Samstagmittag in die Humpishalle und drängten sich an den Tischen. 59 Aussteller aus dem Bodenseekreis, Ravensburg und Allgäu boten ihre selbst gemachten, teils äußerst originellen Kreationen an. Der Fantasie waren keine Grenzen gesetzt. Angefangen bei Kleidung in allen möglichen Variationen, selbst gehäkelt, gestrickt, gefilzt oder genäht, über allerlei Selbstgekochtes, Gebackenes und Gebranntes bis hin zu Schmuck- und Dekorationsartikeln gab es viele tolle Sachen für die Besucher zu bestaunen und zu kaufen. Das taten sie auch eifrig. Einige nutzten gleich die Gelegenheit, ein passendes Weihnachtsgeschenk zu erstehen. Etwa am Stand von Sabine Mahler aus Wangen. Ihr Markenzeichen sind "scharfe Steinengel", wie sie ihre Himmelswesen aus Stein mit Flügeln aus alten Sägeblättern nennt. "Einen Schutzengel kann man immer brauchen. Nicht nur zur Weihnachtszeit", meinte die Künstlerin. Neben den Engeln verkaufte sie kleine gefilzte Wichtel und Eulen, die sie auf Schwemmholz drapiert hat. Kunstwerke aus Holz, vor allem aus Schwemmholz, fanden sich an weiteren Ständen und wurden gerne gekauft.

Bei Simone Milbradt aus Brochenzell gab es süße Leckereien. Mit Tochter Selina offerierte sie "Gute-Laune-Marmelade", Nuss- und Schokotassenkuchen sowie Fläschchen mit "Frauenversteher". Das ist ein Likör aus roten Früchten, wie Milbradt erklärte.

Einen ganz neuen Verwendungszweck für ausrangierte Schallplatten hat Anett Heim aus Friedrichshafen gefunden. Sie verwandelt die einstigen Tonträger in gewellte Schüsseln, die als Behältnisse für Chips und Haribo dienen sollen. "Ich arbeite als Ordnungscoach. Die Leute sind immer froh, wenn sie hören, dass ich die Sachen nicht wegschmeiße, sondern weiterverwende", erzählte Heim. Wer nach dem intensiven Rundgang durch die Humpishalle etwas Entspannung brauchte, war in den Händen von Bettina Scham bestens aufgehoben. Sie bot in einem Nebenraum Wellnessmassagen an.

"Ich bin total begeistert, was es hier alles gibt. Es läuft super", freute sich Silvana Reiner. Zusammen mit Susanne Glogger und Jaqueline Leyers hat sie den Basar unter der Schirmherrschaft des Kindergartens Brochenzell organisiert. Die Nachfrage nach dem Markt war so groß, dass Reiner im Vorfeld 20 Interessenten auf die Warteliste setzen musste. Schon jetzt gibt es Anfragen für den nächsten Selfmade-Markt.

Bildergalerie im Internet: