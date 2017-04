Meckenbeuren Autofahrer verursacht Unfall mit zwei Leichtverletzten

Zwei Leichtverletzte sowie rund 7000 Euro Sachschaden sind laut Polizeibericht die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Ostersonntag ereignet hat.

Der Fahrer eines VW Golf war am Ostersonntag gegen 16.45 Uhr auf der Bundesstraße 30 in Richtung Friedrichshafen unterwegs. In der Ortsdurchfahrt Meckenbeurens wollte der Mann auf ein Grundstück abbiegen. Ein nachfolgender Opel-Fahrer habe dies zu spät erkannt und fuhr auf den Golf auf. Der 30-jährige Golf-Fahrer und dessen 16-jährige Mitfahrerin erlitten leichte Verletzungen. Der entstandene Sachschaden wird auf 7000 Euro geschätzt.