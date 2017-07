Friedrichshafen Alte-Schmiede-Platz: Hier soll es Raum geben für Gewerbe, Handel, Hotel und Wohnen

Der Meckenbeurer Gemeinderat hat den geänderten Planentwurf für den Bebauungsplan Alte-Schmiede-Platz gebilligt. Vorausgegangen war eine lange und kontrovers geführte Diskussion um das Projekt, bei dem Flächen für Gewerbe, Handel, ein Hotel und Wohnungen geplant sind.

"Leuchtturmprojekt" oder "Riesenpalast"? "Zu massiv", "Gefahr eines Verkehrschoas" "Überforderung der Nachbarn" oder "ein guter Schritt der städtebaulichen Weiterentwicklung"? Viele konträren Meinungen hat man im Zusammenhang mit der geplanten Bebauung auf dem Alte-Schmiede-Platz im Meckenbeurener Gemeinderat schon gehört. Nach der öffentlichen Auslegung stand jetzt der überarbeitete Planentwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans zur Abstimmung an. Wie zuvor wurde es wieder heiß im Rat – was ganz sicher nicht an den Außentemperaturen lag. Nach langer Diskussion und einem fast zweieinhalbstündigen Tagesordnungsunkt gab es schließlich zehn Ja-, drei Neinstimmen und zwei Enthaltungen. Bürgermeister Andreas Schmid ließ sich explizit in die Pflicht nehmen, sich vor einem Satzungsbeschluss um eine Klärung der verkehrsrechtlichen Situation an der Kreuzung Bahnhofs-/Eckenerstraße zu bemühen. Weiterhin offen bleibt auch die Option eines späteren Kreisverkehrs an der bisherigen Kreuzung zwischen B 31 und Bahnhofsstraße. Nach Einsprüchen des Landratsamts wurde ein Ingenieurbüro zur Ermittlung der dezidierten Altlasten-Situation beauftragt – Ergebnisse werden voraussichtlich im September vorliegen.

Während Karl Gälle (CDU) von einem "stimmigen Baustein" im Hinblick auf die Nachverdichtung spricht, kam Kritik vor allem aus den Reihen von Freien Wählern, Grünen und SPD-Fraktion hinsichtlich der zu erwarteten Verkehrsentwicklung an den genannten Kreuzungen. Die Architektur sei zwar ansprechend, aber das Bauvorhaben sei "zu früh, zur falschen Zeit" am Alte-Schmiede-Platz geplant, argumentierte etwa Annette Mayer (Grüne). Zunächst gelte es aus ihrer Sicht Klarheit zu verschaffen über die geplante Ampelanlage an der Eckenerstraße und die ebenfalls angedachte Zweispurigkeit in diesem Bereich. Auch Ingrid Sauter vermisst die verkehrstechnische "Verbindlichkeit". Ursula Herold-Schmidt (Grüne) begründet ihre Ablehnung mit der ihrer Ansicht nach zu massiven Bebauung. Annette Kramer, die sich bei der Abstimmung enthielt, spricht von einer "unglaublichen Verkehrsdimension". "Ich kann darin für Meckenbeuren keinen großen Nutzen erkennen", sagt sie.

Eugen Lehle (Freie Wähler) bemängelt, dass die geplanten Gebäude zu dominant und dass in der jetzt geänderten Planung Bürgerinteressen nicht genügend berücksichtigt seien – was seitens des Architekturbüros und der Verwaltung klar zurückgewiesen wird. "Von unserer Seite und vonseiten des Architekturbüros wurde seriös und transparent gearbeitet", betonte Bürgermeister Andreas Schmid. Natürlich sei es "eine Utopie", im Zusammenhang mit dem Bauvorhaben keine Interessenskonflikte zu erwarten, wie er aber einräumt. Dennoch sei man auf dem richtigen Weg, weil die angestrebte Innenverdichtung Meckenbeurens in jedem Fall einer möglichen Außenentwicklung vorzuziehen sei.

Die von den Architekten Plösser aus Friedrichshafen konzipierte Bebauung sieht zwei Gebäude auf einem Grundstück mit einer Gesamtfläche von 6100 Quadratmetern vor. Im L-förmigen, viergeschossigen Gebäude mit einem zusätzlichen Attikageschoss sind im Erdgeschoss Handel, Gewerbe, Dienstleistungen und Gastronomie vorgesehen, in den Obergeschossen ein Hotel mit insgesamt 20 Zimmern, auch Wohnungen. Im rückwärtigen Grundstücksbereich entsteht eine viergeschossige Wohnbebauung. Insgesamt werden 24 Zweieinhalbzimmerwohnungen in der Größenordnung zwischen 55 und 65 Quadratmetern und vier Vierzimmerwohnungen mit etwa 120 Quadratmetern entstehen.

Die Tiefgarage wird mit 85 Stellplätzen konzipiert. Von den bisher 64 Parkplätzen im Freien sollen 20 Plätze zur öffentlichen Nutzung erhalten bleiben. Der naturnahe Zugang zum Meckenbeurer Bach, die extensive Begrünung der Flachdächer, eventuell auch ein Wasserspiel, sollen den Außenbereich aufwerten. Beim vom Büro Plösser überarbeiteten Entwurf ist der Anteil der öffentlichen im Verhältnis zu den privaten Flächen auf knapp 30 Prozent gestiegen. Nach Satzungsbeschluss ist mit einer Bauzeit von eineinhalb bis zwei Jahren zu rechnen.