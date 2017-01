Meckenbeuren Alkohol und Frust führt bei Angeklagtem zu Gewalt

Zweiter Verhandlungstag war am Mittwoch im Prozess gegen einen 22-Jährigen, der in Meckenbeuren an Dreikönig 2016 einen Mann niedergestochen hat.

Ravensburg/Meckenbeuren (wex) Am zweiten Verhandlungstag vor der Ersten Schwurgerichtskammer des Landgerichts Ravensburg wegen versuchten Mordes gegen einen 22-Jährigen, der am frühen Morgen von Dreikönig 2016 auf dem Parkplatz der Humpishalle in Brochenzell nach einer Veranstaltung unvermittelt einen 31-jährigen Landwirt niedergestochen hatte, wurden am Mittwoch mehrere Zeugen gehört, um das Verhalten des Angeklagten weiter zu erhellen. Offenbar war es nicht der erste Ausraster des 22-Jährigen, wenn auch der erste mit so gravierenden Folgen. Die Nebenklage reichte ihre zivilrechtlichen Ansprüche ein. Nach Auskunft von Rechtsanwalt Norbert Kopfsguter über insgesamt 45 000 Euro, davon allein 35 000 Euro Schmerzensgeld.

Nach Angaben der Zeugen, die bei der Veranstaltung waren, begann der Abend des 5. Januar etwa um 19 Uhr in einem nahegelegen Lokal. Bereits dort wurde Alkohol konsumiert, dann ging es in die Halle. Bestätigt wurde, dass der Angeklagte zwischen 3 und 4 Uhr in der Küche der Halle barsch einen anderen Gast anmachte, der flapsig die dortigen Küchenhelferinnen ansprach, dass sie die Spüle noch säubern müssten. Handgreiflichkeiten gab es nicht. Später nahm der Angeklagte mehrere Jacken mit, weil er seine nicht fand. Er brachte sie am nächsten Tag zurück. Der Landwirt verlies etwa um 4 Uhr die Veranstaltung und wurde dann völlig unvermittelt niedergestochen. Erst gegen 8 Uhr morgens an Dreikönig traf ein Rettungswagen ein, nachdem das Opfer zuvor bei eisiger Kälte entdeckt worden war. Der Landwirt kam zunächst nach Tettnang ins Krankenhaus, wurde aber dann mit dem Hubschrauber nach Ulm geflogen.

Nach Aussage einer medizinischen Sachverständigen, einer Chirurgin aus Ulm, traf ein Messer das linke Schulterblatt des Landwirts auf der Ecke, rutschte ab, wobei sich Knochensplitter lösten, die in den Brustraum eindrangen, insgesamt mindestens acht bis zehn Zentimeter tief. Der Stich wurde also mit großer Wucht geführt. "Der Patient hat Glück gehabt, dass der Stich an den Arterien und Venen vorbeigegangen ist", so die Ärztin, allerdings nur wenige Millimeter. Das Opfer hatte aber gefährliche Einblutungen in der Lunge, die lebensbedrohlich hätten werden können. Dazu kamen Muskelverletzungen.

Weitere Zeugen berichteten von ihren Eindrücken vom Angeklagten privat und bei zwei Sportvereinen. Ein Zeuge beschrieb es so: "Er ist sonst ein engagierter, feiner Kerle." Aber wenn er anfängt Alkohol zu trinken, werde er aggressiv. So berichtete der Zeuge, dass er am Fasnetssonntag 2014 beim Umzug in Brochenzell, an dem er teilnahm, urplötzlich vom Angeklagten in den Schwitzkasten genommen und zu Boden gerissen wurde, nachdem er dem betrunken wirkenden jungen Mann nur zurief, was dem mit ihm los sei. Seine Kameraden trennten die beiden.