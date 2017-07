Meckenbeuren Aktionstag im Spieleland für besondere Familien

Die Aktion Geschwisterzeit und das Ravensburger Spieleland organisieren wieder einen Tag für Familien mit einem behinderten oder schwerkranken Kind. Sie können am 24. September gratis am Erlebnistag im Spieleland teilnehmen. Der Ravensburger Sänger Peter Pux stellt anlässlich des Aktionstags auch seinen neuen "Geschwistersong" vor.

Meckenbeuren – Einen Tag lang sollen sie einmal im Mittelpunkt stehen. Einen Tag lang soll sich alles nur um sie drehen: die Geschwisterkinder. Jungen und Mädchen, deren Bruder oder Schwester an einer schweren chronischen Erkrankung leidet oder mit einer Behinderung lebt. Diese Geschwisterkinder, die im Alltag oft genug zurückstecken müssen, sollen einige unbeschwerte Stunden verleben dürfen.

Das Ravensburger Spieleland und die Aktion Geschwisterzeit organisieren zum fünften Mal einen solchen Erlebnistag für Familien mit behindertem oder schwer krankem Kind. Am Sonntag, 24. September, können diese Familien das Spieleland kostenlos besuchen und sich bei verschiedenen Spielen und einer Familienrallye durch den Park besser kennenlernen und austauschen. Denn darum geht es den Initiatoren: Familien, und dabei besonders Geschwisterkinder, mit ähnlichem Schicksal und Problemen zusammenzubringen und ihnen einen möglichst unbeschwerten, unterhaltsamen Tag zu bieten.

Die Aktion Geschwisterzeit ist eine Initiative der Stiftung Liebenau, der St.-Jakobus-Behindertenhilfe, der St.-Elisabeth-Stiftung und des Malteser Hilfsdienstes. Vertreter der Aktion sowie Yvonne Wirth, Pressereferentin des Ravensburger Spielelands, und der Ravensburger Sänger Peter Pux, seit Jahren Botschafter der Geschwisterzeit und selbst Geschwisterkind, stellten gestern die Aktion bei einem Pressetermin vor. An diesem Tag sei das Besondere das Normale. Das Besonderssein werde nicht mehr wahrgenommen.

Christoph Gräf von der Stiftung Liebenau berichtete von durchweg positiven Rückmeldungen der vergangenen Jahre: Die Familien hätten sich alle "sauwohl" gefühlt. Gräf, der die Geschwisterzeit vor zehn Jahren ins Leben gerufen hat, freute sich über deren zunehmenden Bekanntheitsgrad. Es sei ihm wichtig, dass immer mehr betroffene Familien von den erlebnis- und naturpädagogischen Angeboten der Geschwisterzeit erfahren. Dazu tragen auch in der Region bekannte Größen wie Peter Pux und Verena Bentele bei, die Beauftragte der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderung und Schirmherrin des alle zwei Jahre stattfindenden Tags für besondere Familien.

Christoph Gräf erklärte: "Die Geschwisterkinder sollen einen Ort haben, an dem sie sich austauschen können. Dennoch wollen wir das Thema nicht dramatisieren, sondern den präventiven Charakter unterstreichen." Auch wenn das Thema Geschwisterkind in den vergangenen Jahren bundesweit immer mehr Beachtung gefunden habe, so habe doch noch eine Sache gefehlt, meinte Gräf. Dies sei ein eigener "Geschwistersong". Mit dem kann nun Peter Pux aufwarten. Zusammen mit 17 Geschwisterkindern hat er in Ravensburg einen Song über deren Erfahrungen und Emotionen zu Papier gebracht und im Tonstudio aufgenommen. Am 24. September wird Peter Pux mit seiner Band das Lied "Gemeinsam statt einsam" erstmals aufführen. "Das ist ein sehr wichtiges Thema für mich. Mit meiner Musik möchte ich meinen Teil dazu mitgeben," erklärt der Musiker. Er weiß aus eigener Erfahrung als Geschwisterkind, wie "nervig und anstrengend es manchmal ist, die Blicke auszuhalten".

Geschwisterzeit

Geschwisterzeit ist ein pädagogisches Angebot, bei dem Geschwisterkinder von behinderten und chronisch kranken Kindern mit ihren eigenen Wünschen, Empfindungen und Bedürfnissen in den Mittelpunkt gestellt werden. Durch gemeinsame Veranstaltungen wie Kanutouren, Bastelaktionen, Kinobesuche oder Hüttenwochenenden mit anderen betroffenen Kindern können sie Handlungsstrategien für ihre Fragen und Konflikte in ihrem besonderen Alltag entwickeln. Träger der Geschwisterzeit sind die Stiftung Liebenau, die St.-Jakobus-Behindertenhilfe, die St.-Elisabeth-Stiftung und der Malteser Hilfsdienst. Der Geschwistertag im Ravensburger Spieleland findet am 24. September von 10 bis 18 Uhr statt.

Anmeldung bis 22. September im Internet: www.geschwisterzeit.de