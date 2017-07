Meckenbeuren Abschied von Wolfgang Közle: Rektor der Don-Bosco-Schule geht in Ruhestand

Anerkennung, Wertschätzung und Hochachtung gab es für Wolfgang Közle, Rektor der Don-Bosco-Schule, zum Abschied. Er geht zum Ende des Schuljahres in den Ruhestand.

Meckenbeuren – Er hat Generationen von Kindern erlebt und geprägt, sich mit Eltern und Behörden auseinandergesetzt und so manche Schulreform durchgezogen. Nun geht er in den wohlverdienten Ruhestand. Wolfgang Közle beendet nach 35 Jahren Lehrtätigkeit und vier Jahren als verantwortlicher Schulleiter des Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrums (SBBZ) der Don-Bosco-Schulen zum Schuljahresende seine pädagogische Laufbahn.

Mit einer kleinen, stimmungsvollen Feier wurde Wolfgang Közle gestern Mittag verabschiedet. Zahlreiche Freunde, seine Familie, Kollegen und Weggefährten, Schulleiter anderer Schulen sowie Meckenbeurens Bürgermeister Andreas Schmid kamen ins Foyer der Don-Bosco-Schule in Hegenberg, um mit ihm gemeinsam den Übertritt in den neuen Lebensabschnitt zu feiern. Markus Wursthorn von der Liebenau Teilhabe (ehemals St.-Gallus-Hilfe) moderierte die Veranstaltung und konnte als Laudatoren Schulamtsdirektor Heinz-Joachim Schulzki (Stiftung Katholische Freie Schule der Diözese Rottenburg), Regierungsschuldirektor Bernhard Straile (Regierungspräsidium Tübingen), Schulamtsdirektor Edgar Wöhrle (Schulamt Markdorf) und Jörg Munk (Geschäftsführer Liebenau Teilhabe) begrüßen.

Gleich zu Beginn sang der Schulchor dem scheidenden Rektor ein Ständchen. "Wir sagen Danke und Auf Wiedersehen, die Zeit mit Ihnen war wunderschön", sangen die jungen Männer und Frauen und rührten damit nicht nur Wolfgang Közle. Auch wenn Közle nur vier Jahre als Rektor tätig war, so habe er dennoch in dieser kurzen Zeit Vieles bewirkt und auf den Weg gebracht, berichtete Heinz-Joachim Schulzki. Neben dem Umbau der ehemaligen Sonderschule zum Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum zählen vor allem die Kooperationen mit anderen Schulen zu seinen großen Verdiensten. Dank seines unermüdlichen Engagements und Einsatzes konnte an der Manzenbergschule in Tettnang ein inklusives Beschulungsangebot verlässlich geregelt werden.

"Du hast eine Menge strukturelle und institutionelle Veränderungen auf den Weg gebracht. Du hast an der Casa Don Bosco umgebaut, angebaut und restauriert und renoviert", zollte Schulzki dem Werk Közles Respekt. Anerkennung, Wertschätzung und Hochachtung vor dem Pädagogen Közle zogen sich auch durch die weiteren Dankesreden. Dazu passten die gefühlvollen Lieder, die der Ravensburger Sänger Peter Pux vortrug und die unter die Haut gingen. "Ich bin total geplättet nach diesen tollen Vorreden", konnte Wolfgang Közle am Ende nur noch sagen und bedankte sich bei Kollegium und Weggefährten. Seinem Nachfolger, Manfred Kohler, wünschte er alles Gute.