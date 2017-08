Meckenbeuren Abbiegemanöver endet mit Verkehrsunfall

Ein Autofahrer hat in Meckenbeuren einen Verkehrsunfall mit rund 13 000 Euro Sachschaden verursacht, wie die Polizei mitteilt.

Rund 13 000 Euro Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall entstanden, der sich laut Polizeibericht am Dienstag gegen 10.45 Uhr an der Einmündung Pestalozzistraße/Hügelstraße ereignet hat. Ein 78-Jähriger bog mit seinem Auto von der Pestalozzistraße nach links in die Hügelstraße ab. Hierbei ist der 78-Jährige mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrspur geraten und frontal mit einem Wagen zusammengestoßen.