Meckenbeuren 16-Jährige liest vor Schülern aus ihrem Roman vor

Die 16-jährige, sehbehinderte Melissa Kurth liest aus ihrem Roman \"Man sieht nur mit dem Herzen gut\" vor Realschülern.

Mit 16 Jahren ein eigenes Buch zu veröffentlichen, ist sicherlich etwas ganz Besonderes. Gerade in Zeiten, in denen der Jugend häufig mangelndes Sprachbewusstsein und schlechte Ausdrucksfähigkeit vorgeworfen wird. Doch Melissa Kurth aus Meckenbeuren beweist, dass auch ihre Generation durchaus in der Lage ist, sich jenseits von WhatsApp und Twitter gewählt auszudrücken. Bereits mit 14 Jahren hat sie angefangen, an ihrem Roman "Man sieht nur mit dem Herzen gut" zu schreiben. Gestern stellte sie ihr Erstlingswerk der Klasse 8b der Realschule Meckenbeuren in der Gemeindebücherei vor.

Gebannt verfolgten die Schüler die Geschichte von der jungen Tiara, die durch einen tragischen Unfall ihr Augenlicht verliert und nun lernen muss, mit dieser Behinderung zu leben. Wie sich das anfühlt, weiß keiner besser als die Autorin selbst. Denn Melissa Kurth leidet von Geburt an an einer Augenkrankheit. Ihre Sehfähigkeit beträgt nur zehn Prozent. Sie ist farbenblind und muss eine rot getönte Spezialbrille tragen. "Ich kann nur zwei Meter weit sehen, Gesichter kann ich kaum erkennen. Aber in der Nähe habe ich mir 40 Prozent Sehfähigkeit antrainiert," erzählt die sympathische Teenagerin und hält entsprechend beim Vorlesen ihr Buch ganz dicht vor die Augen.

Sie startet ihren Vortrag mit der Zeit vor Tiaras schrecklichem Unfall. Hier kommt die Titelheldin wenig schmeichelhaft weg. Tiara und ihre Schulfreundin Natalie begegnen im Bus einer blinden Frau, verhöhnen und verspotten diese. "Also, wenn ich blind wäre, würde ich mich umbringen. So ein Leben hat doch gar keinen Sinn," ist sich Tiara da noch sicher. Doch mit den Worten: "vielleicht brauchte es eine Lektion von oben, um mich begreifen zu lassen, dass das Sehen mit den Augen nicht das Wichtigste ist", läutet sie die schicksalhafte Wendung ein. Nicht zuletzt durch den Glauben an Gott und das Vertrauen darauf, dass dieser einen Plan für jeden Menschen hat, meistert Tiara die anfangs schier unüberwindbar scheinenden Herausforderungen ihres neuen Lebens. "Du denkst wie eine Sehende. Fang an, mit dem Herzen zu sehen," gibt ihr Schulfreund Sebastian mit auf den Weg.