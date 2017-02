Meckenbeuren 120 Einsätze und 8011 Stunden Dienst: Die Bilanz der Feuerwehr

Die Freiwillige Feuerwehr Meckenbeuren berichtet über das vergangene Jahr – und Wünsche für die Zukunft.

8011 Stunden leistete die Freiwillige Feuerwehr Meckenbeuren im vergangenen Jahr. Bei der Jahresversammlung berichtete Kommandant Stefan Amann von 32 Brandeinsätzen und 88 technischen Hilfeleistungen. Hinzu kamen 1787 Stunden für Lehrgänge und 3617 für Übungen und Brandsicherheitswachen.

Aktuell liegt der Mannschaftsstand bei 139 aktiven Feuerwehrleuten. Amann verpasste es nicht, den Partnern vom Deutschen Roten Kreuz und vom Technischen Hilfswerk zu danken. Freuen konnte sich die Meckenbeurer Wehr 2016 über einen neuen Gerätewagen Transport. Nun stehe die Fortschreibung des Feuerwehrbedarfsplans an. "Ein Anbau für das Feuerwehrhaus wird schon länger diskutiert. Mal sehen, was herauskommt", ist der Kommandant gespannt. Noch mehr Augenmerk will er künftig auf die G26-Belastungsübung für Träger von Atemschutzgeräten legen.

"Danke, dass Sie für die Bürger durchs Feuer gehen und auch dahin, wo es unbequem ist", sagte Bürgermeister Andreas Schmid. Geprägt sei das Verhältnis zwischen Gemeinde und Feuerwehr durch ein offenes Verhältnis und gegenseitiges Verständnis. Günter Laur, Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbands, beglückwünschte zur erfolgreichen Nachwuchsarbeit und neun neuen Feuerwehrleuten in der Mannschaft. Kreisbrandmeister Henning Nöh gratulierte den beförderten Kameraden: "Wir könnten immer noch mehr von Menschen wie Ihnen brauchen, aber in manchen Gemeinden sieht es schlechter aus."

In Sachen Gerätschaften sei Meckenbeuren sehr gut aufgestellt. Als verbesserungswürdig sieht auch er das Feuerwehrhaus. "Sie machen es wert, dass man in Sie investiert", dankte Nöh den Feuerwehrleuten. Seinen besonderen Respekt sprach er für den Einsatz im Zusammenhang mit der Asylunterbringung aus. "Das war eine menschliche Aufgabe und Sie waren sich nicht zu schade, sie zu unterstützen."

Vom Spielmannszug Kehlen berichtete Steffen Schneider. "Wir hatten noch nie so viele Auftritte wie im vergangenen Jahr." So trafen sich die Musiker zu 24 Auftritten und zu 41 Proben. In diesem Jahr soll der Schwerpunkt auf der musikalischen Weiterbildung und dem Gewinn neuer Mitglieder liegen. Den Bericht der Jugendfeuerwehr mit 30 Mitgliedern verlas Jugendfeuerwehrwart Andreas Schneider. "Mit 37 Veranstaltungen hatten wir einen straffen Terminplan." In diesem Jahr plant die Jugendfeuerwehr unter anderem einen zweitägigen Besuch des Europaparks.

Der Vorstand wurde einstimmig entlastet. Neu gewählt wurde der Feuerwehrausschuss: Kai Amrein, Denny Matzke und Ralf Müller für die Abteilung Meckenbeuren, Ralf Engelhardt, Christian Geßler, Hardy Muck und Hansjörg Zodel für die Abteilung Kehlen.

Die Mitglieder

Neuaufnahmen: Simon Bachmann, Rebecca Fischer, Kevin Gommeringer, Alina Holleczek, Andrea Leiter, Doris Leiter, Kevin Moog, Timo Remter und Benjamin Rödiger.

Beförderungen: Feuerwehrmann Fabian Fischer, Hannes Jendrich, Daniel Korn, Thilo Rück, Adrian Schmidt und Tobias Wüppenhorst, Oberfeuerwehrmann Daniel Burkhart, Oberlöschmeister Jürgen Sprenger, Hauptlöschmeister Erhard van Elsacker und Hubert Frei, Brandmeister Markus Holleczek und Martin Rick.

Ehrungen: Markus Funke (25 Jahre), Erwin Dennenmoser und Eugen Weishaupt (40 Jahre), Georg Knödler (50 Jahre). Das Ehrenkreuz des Kreisfeuerwehrverbands in Bronze bekam Bernd Dannemann.