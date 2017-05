Markdorf "kreuz & quer" macht Altstadt zur Theaterbühne

Das Ensemble "kreuz & quer" spielt im Rahmen des Jubiläums 1200 Jahre Markdorf die "Markdorfer Stadtgeschichten" in der Altstadt. Drei Mal treten die Schauspieler auf und erzählen sieben Episoden aus verschiedenen Jahrhunderten.

Markdorf – Alle reden derzeit von der Markdorfer Stadtgeschichte. Der Anlass ist die Feier der urkundlichen Ersterwähnung vor 1200 Jahren. Im Jubiläumsjahr gibt es aus diesem Anlass eine historische Ausstellung in der Stadtgalerie. Außerdem ist ein umfangreiches Jubiläumsbuch erschienen. Zwölf Jahrhunderte Markdorfer Geschichte werden also anschaulich vermittelt.

Zum Leben erweckt wird das alte Markdorf von der Theatergruppe "kreuz & quer". Das Ensemble, das der Musikschule angegliedert ist, führt in den nächsten Wochen seine "Markdorfer Stadtgeschichten" auf. An drei Sonntagen, 11. Juni, 9. Juli und 13. August, stellen die Schauspieler von "kreuz & quer" sieben Episoden aus dem mittelalterlichen Markdorf, der Barockzeit, dem 18., 19. und 20. Jahrhundert dar. Die Szenen hat alle der Bermatinger Regionalhistoriker Hermann Zitzlsperger geschrieben. Von ihm stammt auch das Kinder- und Jugendstück zum Stadtjubiläum, das die "kreuz & quer"-Regisseurin Marianne Walter am Stadtfestwochenende mit ihren jungen Schauspielern in der Stadthalle inszeniert.

Zum Warmwerden wird gesungen. Harald Eilers, der Regisseur der "Stadtgeschichten"-Aufführung, lässt sein gesamte Ensemble das badische Schlaflied singen, das an die Schrecken der Preußen-Zeit erinnert. Zuvor stimmten die Schauspieler ein Pilgerlied von der Wende vom 15. zum 16. Jahrhundert an. Das singt gleich der Chor, das Gesamtensemble, nachdem Birgit Zimmermann als erschöpfte Pilgerin Ela Fischer und Thomas Deusch, zwei anderen Jakobspilgern, ihre wunden Füße gezeigt hat.

Bernhard Legde spielt dazu die Laute. "Mich hat jemand aus dem Ensemble gefragt, ob ich mitspielen möchte", erklärt der Salemer. Auch Verena Männer ist neu im Ensemble. Auch sie kam hinzu, weil sie sich von der Begeisterung eines der alten Schauspieler anstecken ließ.

Die "Markdorfer Stadtgeschichten" werden dieses Jahr bereits zum dritten Mal aufgeführt. Erika Ziegler, von Anfang an Motor der regen Schauspieltruppe, erklärt, dass es eine von Hermann Zitzlsperger neu geschriebene Szene gibt: "Wir haben das alte Stadtrecht gegen ein neues Marktrecht eingetauscht – damit es keine Verwirrung gibt beim Stadtjubiläum."

Stadtgeschichten