Ist Ihnen auch schon aufgefallen, dass auf "Mutter-Kind-Parkplätzen" zwar häufig Frauen parken, aber halt ohne Kind? Woran das wohl liegen mag? SÜDKURIER-Redakteur Helmar Grupp sucht nach einer plausiblen Antwort

Ist Ihnen das auch schon passiert, was mir in letzter Zeit wieder öfter widerfahren ist? In allen öffentlichen Tiefgaragen und Parkhäusern der Stadt gibt es "Mutter-Kind-Parkplätze", also Stellflächen, die eigens für Mütter mit Buggy oder Kinderwagen vorgesehen sind und deswegen nahe an den Ausgängen liegen oder auch ein wenig breiter sind. Nun ist es ein bekanntes Phänomen, dass es immer und überall rücksichtslose Zeitgenossen gibt, die auf Frauen- oder Behindertenparkplätzen parken, weil die halt oft so schön frei sind.

Im Falle aber der Aktionen an den "Mutter-Kind-Parkplätzen", deren Zeuge ich drei Mal im Laufe einer Woche geworden bin, waren wir Männer gänzlich schuldlos. An besagten drei Tagen, schwupps, fuhr direkt vor oder hinter mir ein Auto in die für die Damen mit ihren Kleinen reservierte Lücke. Und wer steigt aus? In allen drei Fällen waren es junge Frauen, nur halt ohne Kind.

Jetzt stellen sich mir natürlich plötzlich eine ganze Menge Fragen: Darf ich dann dort auch parken? Denn ich habe auch keinen Kinderwagen samt Butzele, bin aber als Vater auch eine Art Mutter. Oder parken die jungen Frauen vielleicht dort, weil sie denken, es handele sich um Frauenparkplätze und der abgebildete Kinderwagen sei nur eine Art sagen wir mal adrettes Beiwerk? Weil's halt zum weiblichen Geschlecht irgendwie passt.

Oder parken sie eventuell auch deswegen dort, weil sie eigentlich schon kleine Kinder haben, die jetzt aber gerade halt nicht dabei sind, aber die moralische Berechtigung, diesen Platz zu nutzen, trotzdem im Auto mitfährt? Oder, ganz verwegen, handelt es sich vielleicht gar um Frauen, die zwar noch keine Kinder haben, sich aber welche wünschen und nun den Kinderwagen-Parkplatz als eine Art Glücksbringer betrachten?

Fragen über Fragen. Aber eine Antwort habe ich natürlich nicht. Ich glaube, beim nächsten Mal frage ich dann bei der Dame einfach nach. Man wird mir schon nicht den Kopf abreißen...