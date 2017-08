vor 3 Stunden SK Markdorf Zwei Schwerverletzte nach Unfall am Kreisverkehr

Ein 22-Jähriger ist in der Nacht auf Samstag mit seinem Wagen über den Kreisverkehr an der Ittendorfer Straße in Markdorf geschanzt und mit einem Stahlzaun kollidiert, dabei wurden er und sein 18-jähriger Beifahrer schwer verletzt. Die Polizei vermutet laut Bericht eine zu schnelle Geschwindigkeit sowie Alkoholisierung des Fahrers als Unfallursache.