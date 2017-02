Markdorf Zunftkapelle sorgt immer für den guten Ton

Figuren der Historischen Narrenzunft: Die Zunftkapelle unterhält mit Narrenmarsch und Schunkelwalzer.

Ohne sie wäre die Fasnet in Markdorf nur halb so stimmig – die Zunftkapelle. In ihren edlen weinroten Kordfräcken sind sie immer da zu finden, wo die Narrenzunft zusammenkommt. Beim Weckruf und dem Einschnellen an Dreikönig, dem Hemdklonker-Umzug und natürlich auch, wenn die Zunft auf große Fahrt geht. Außerhalb der Fasnet tritt die Zunftkapelle als Stadtkapelle auf, deren Vorsitzende seit 2016 Brigitte Waldenmaier ist. Für sie ist es etwas besonderes mit der Zunftkapelle unterwegs zu sein, denn eigentlich spielt sie gar kein Instrument. "Ja, das ist für eine Musikvereinsvorsitzende schon etwas ungewöhnlich, aber während der Fasnet bin ich mit dabei und schlage das Becken", so die Vorsitzende. Für sie waren es interessante neue Erfahrungen, die sie dabei machen konnte: "Dieses in der Formation im Gleichschritt laufen, war schon eine Herausforderung, das gebe ich zu." Daher wird in unregelmäßigen Abständen das Laufen und spielen in der Formation geübt. "Es könnte häufiger stattfinden", gesteht sie ein.

2016 war ein besonderes Jahr für die Zunftkapelle, denn im Sommer 1956 gehörte sie zu der Gruppe Markdorfer, die bei den Dreharbeiten zu "die Fischerin vom Bodensee" mit dabei waren. Für Waldenmaier eine der schönsten Anekdoten aus der Kapellengeschichte: "Das war eine riesen Ausnahme damals, außerhalb der Fasnet-Saison die roten Fräcke zu tragen, aber die Filmemacher wollten die Zunft- und nicht die Stadtkapelle.

" Die Fräcke sind ein sehr markantestes Detail des Zunfthäs'. Waldenmaier findet, dass sie dadurch ein sehr würdiges Aussehen haben, das den Narrenräten in nichts nachsteht. Dabei sah es mal so aus, als ob der weinrote Kordfrack ausgedient habe. "Es wurde mal diskutiert. Ob wir was anderes tragen sollten, da es immer schwieriger wurde, den Stoff zu besorgen", erklärt Waldenmaier. Jedoch dank Dietmar Bitzenhofer konnte eine neue Quelle ausfindig gemacht werden. "Es gibt noch einige wenige, sehr alte Fräcke, aber die meisten sind schon neueren Datums und werden sicherlich eine lange Zeit halten." Übrigens: Die Fräcke sind keine Maßanfertigungen, sondern Konfektionsware in den gängigen Größen, die bei Bedarf hier und da angepasst werden. "Nur bei sehr großen Ausnahmen, wie etwa eine Größe 60, lassen wir einen Frack extra anfertigen."

Aber letztendlich könnten sie auch nur mit einem Papphut auf dem Kopf spielen, denn allesamt sind sie hervorragende Musiker, die während der Fasnet ihren Spaß haben und die Narren und die Zunftgruppen mit Markdorfer Narrenmarsch, Schunkelwalzer oder Rucki-Zucki bestens unterhalten.

Die Serie

Der SÜDKURIER hat in loser Reihenfolge die Gruppen und Figuren der Historischen Narrenzunft vorgestellt. Dazu gehören Hänseler, Kaujohle, Altmarkdorferinnen, Fahnenschwinger, Narrenrat und Präsidium, Zunftkapelle, Garde, Narrenbüttel, Narrenbolizei, Narreneltern, Vermessungstrupp, Jungnarrenrat und Fuhrmann. Mit der heutigen Folge endet die Serie.