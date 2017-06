Markdorf Zum Zehnjährigen kommt ein Wortakrobat

Die Bibliothek im Markdorfer Bildungszentrum wird am 10. November zehn Jahre alt. 2016 sind die Ausleihzahlen um 1,3 Prozent zurückgegangen.

Markdorf – In wenigen Monaten feiert die Markdorfer Bibliothek im Bildungszentrum Geburtstag. Denn im kommenden Herbst ist es genau zehn Jahre her, dass sie ihre Räume in dem eigens dafür erstellten großen Bibliotheksbau neben dem Schulhaus bezogen hat.

"Zur Jubiläumsfeier am 10. November haben wir den Berliner Wortakrobaten Marcus Jeroch eingeladen", kündigte Bibliotheksleiterin Kornelia Schaub beim gestrigen Pressegespräch an. Vor dem Auftritt des bundesweit gefeierten Sprachartisten wird es indes einen Festakt mit Ansprachen von Bürgermeister Georg Riedmann und einem Grußwort aus dem Friedrichshafener Landratsamt geben.

Eigentlicher Anlass des Pressegesprächs in der Bibliothek waren indes die neuesten Statistiken, der Rückblick auf die Ausleihzahlen von 2016. Die sind insgesamt leicht zurückgegangen. Um 1,3 Prozent. Noch stärker ist der Rückgang im Bereich der "physischen Ausleihen". Wie Kornelia Schaub erläutert, "sind das die Ausleihen von Medien, die wir tatsächlich im Regal stehen haben". Demgegenüber besteht ja seit vorletztem Jahr auch die Möglichkeit, elektronische Medien – zum Beispiel Audiodateien wie Hörbücher oder Musik, wie E-Zeitungen, E-Zeitschriften, E-Bücher sowie E-Videos – per onleine auszuleihen. "Insbesondere dieser Bereich ist gewachsen", erklärt Bibliothekarin Schaub. Sodass der Nachfragerückgang bei den Regalmedien zum Teil wieder aufgefangen werden kann.

Wermutstropfen der positiven Onleihe-Entwicklung ist der erheblich gesteigerte Beratungsaufwand. Recht viele Nutzer wenden sich an die Bibliotheksmitarbeiterinnen, weil sie technische Hilfe benötigen. Und oftmals sei die Materie keineswegs leicht. Die neue Onleihe-App, die nun wieder das Herunterladen von E-Hörbüchern möglich macht, die funktioniere durchaus nicht auf allen Smartphones. Deshalb gilt es mitunter zeitintensiv zu tüfteln, bis klar ist, wo es hakt. Wovon gegebenenfalls eine neue Programmversion geladen werden muss – oder schließlich doch nicht funktioniert.

"Mehrarbeit bereitet uns auch, dass wir unsere Daten für die Divibib regelmäßig aktualisieren müssen", erklärte Kornelia Schaub. Die "Divibib" stellt Bibliotheksverbünden die Online-Medien bereit. Etwas abgefedert wird die entstandene Mehrarbeit dadurch, dass für die fünf festen Mitarbeiter die Arbeitszeit aufgestockt worden ist. Langfristig werde das aber kaum reichen, befürchtet die Bibliotheksleiterin. Gerade samstags reiche die Personaldecke kaum noch aus. Ohne die Mithilfe der 40 Ehrenamtlichen sei der Bibliotheksbetrieb nicht mehr aufrecht zu halten.

Insgesamt verzeichnet die Bibliothek im Bildungszentrum für eine Einrichtung in ihrer Größe extrem hohe Ausleihzahlen. "Die Markdorfer sind halt sehr interessiert", findet Kornelia Schaub. Und die Bibliothekarinnen reagieren prompt auf die sich beständig wandelnden Interessen. So wurden zuletzt sehr viele Kinderbücher angeschafft. Die Nachfrage war durch den Bau des neuen Wohngebiets im Süden stark angewachsen.

Bibliothek in Zahlen

Insgesamt besitzt die Bibliothek im Bildungszentrum 66 109 Medien. Die Ausleihen sind von 201 140 im Jahr 2015 auf 198 452 im Jahr 2016 zurückgegangen. Dabei schrumpfte allerdings nur der Anteil an Nicht-Online-Ausleihen, im Online-Bereich gab es einen Anstieg von 4051 auf 7631 Ausleihen. Ebenfalls gesunken ist die Zahl neu angeschaffter Medien – von 5201 auf 4896.

2016 haben sich auch etwas weniger Nutzer neu angemeldet als im Vorjahr: 612 statt 638. Insgesamt zählte die Bibliothek im vergangenen Jahr 3297 Nutzer gegenüber 3824 im Jahr zuvor. Der deutliche Rückgang ist durch die Einführung einer Benutzungsgebühr von 15 Euro im Jahr zu erklären. Die Bibliothek ist vom 21. bis 26. August geschlossen. (büj)