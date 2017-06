Markdorf Zirkuswagen wird Feriendomizil: Ein Stück Ostalgie in der Sauerkirsch-Plantage

Ines und Karl-Heinz Zurell haben einen alten Zirkuswagen zum Feriendomizil umgebaut. Der Wagen war einst das rollende Domizil von "Weisheits Luftpiloten", einer Artistentruppe aus der ehemaligen DDR.

Markdorf – Sie kamen einst aus Gotha in Thüringen und verdingten sich seit 1900 in mehreren Generationen mit Hochseilartistik: die "Weisheits Luftpiloten". Sie lebten in einem Zirkuswagen und tingelten mit ihrer rollenden Behausung durch die ehemalige DDR. Jetzt steht dieses Stück Ostalgie in Markdorf, genauer gesagt im Nelkenweg bei Ines und Karl-Heinz Zurell.

Umgeben von Kirschbäumen, im Hintergrund das Glucksen der fünf glücklichen Hühner, hat der Zirkuswagen eine neue Heimat gefunden. "Er war in einem ziemlich schlechten Zustand, als ihn die Spedition letztes Jahr hier angeliefert hat", sagt Karl-Heinz Zurell, der den Wagen ungesehen bei ebay ersteigert hatte. Schon lange träumten Ines und Karl-Heinz Zurell von einer Sommerresidenz dieser Art im eigenen Garten – egal, ob in Form eines alten Bau- oder Schäferwagens oder eines Oldie-Wohnwagens. "Nur mobil musste er sein, damit keine Baugenehmigung erforderlich war", räumt Karl-Heinz Zurell rückblickend ein.

Dass es sich nun um einen historischen Zirkuswagen handelt, war eher Zufall. Und erst im Nachhinein begann Ines Zurell über die Geschichte dieses Wagens zu recherchieren. "Es kamen beim Entrümpeln Spritzen und Medikamente gegen Schwindel zum Vorschein. Auch jede Menge Trapeze und Drahtseile haben wir in den Kisten gefunden." Und dann seien da noch einige Plakate über vergangene Auftritte der Artistentruppe aufgetaucht, sogar eine alte DDR-Flagge gehörte zum Inventar, beschreibt sie diese ersten Eindrücke. "Der Inhalt des Wagens hat uns quasi seine ganze Geschichte erzählt."

Heute hängen die Plakate in der Garage. Eines der Trapeze dient im Zirkuswagen als Kleiderstange, die Drahtseile tun ihre Dienste als Absturzsicherung an der Wagen-Veranda, und ein kleines Schwarz-Weiß-Foto mit der historischen Truppe ziert die Holzwand gegenüber dem nostalgischen Tischchen. "Auch dieses Foto habe ich bei ebay gefunden", verrät Ines Zurell lachend. Den Rest der Einrichtung stöberten die beiden bei Flohmärkten auf. "Es sollte schließlich alles so stilecht wie möglich sein", betonen sie. Den Ausbau übernahm Karl-Heinz Zurell im Alleingang. Beinahe ein ganzes Jahr lang ließ der gelernte Drechsler nicht nur sein gesamtes Know-how, sondern auch sein Herzblut in dieses Projekt fließen. "Unzählige Farbschichten kamen beim Abschleifen der Decke zu Tage", sagt er mit einem Schauder in der Stimme, der keinem entgeht, der nicht selbst schon über Kopf gearbeitet hat. Es sei Markdorfs Malermeister Dilpert zu verdanken, dass irgendwann Schluss gewesen sei mit der Abschleiferei und heute die Decke im sogenannten "Vintage-Look" in altem Glanz erstrahlt.

Weil der Wagen nun so schön ist und weil jeder, der möchte, einmal Zirkusluft schnuppern kann, ist diese Unterkunft seit dem ersten Juni offiziell als Feriendomizil zu mieten. "Zur Not und bei mehr als zwei Personen kann auch mal ein Zelt im Garten aufgestellt werden", sehen die Zurells die Sache mit dem begrenzten Platz nicht so eng. Falls Stimmen laut werden sollten nach dem aus Platzgründen fehlenden Badezimmer: "Wir haben in unserem Keller ein Bad eingebaut, das ausschließlich den Gästen vorbehalten ist." Und selbst das Fernsehen ist im Zirkuswagen inklusive. Nämlich durch den grandiosen Ausblick durchs Fenster.

Zur Person

Karl-Heinz Zurellist gelernter Elektromechaniker und Maschinenbauingenieur. Vor einigen Jahren hat der heute 53-Jährige beschlossen, seinen Beruf an den Nagel zu hängen und das Handwerk des Drechslers zu erlernen. Heute ist er selbstständig und hat seine eigene kleine Holzwerkstatt. Neben dem Werken mit Holz ist er jederzeit fürs Tüfteln zu begeistern, wie jetzt das Projekt des Zirkuswagens einmal mehr beweist. Die Anschaffungskosten des maroden Gefährts beliefen sich auf 5000 Euro, die Restaurierung samt Material haben nochmals dieselbe Summe verschlungen. Der Zeitaufwand von rund 650 Arbeitsstunden fällt unter die Rubrik „Nostalgie und Idealismus“.

Kontakt: 0 75 44/9 49 80 71, info@ideeninholz, Anfragen Zirkuswagen: www.gehrenberg-bodensee.de