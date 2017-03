Markdorf Zehnte Markdorfer Musiknacht in der Innenstadt

Zehnte Markdorfer Musiknacht in der Innenstadt

Bands sorgen am Samstag, 1. April für gute Stimmung in den Lokalitäten

Markdorf – Die zehnte Markdorfer Musiknacht findet am Samstag, 1. April, ab 19.30 Uhr in Restaurants, Lokalen und Bars in der Innenstadt statt.

Im „Lichtblick“ treten "Popp-Deluxe“ auf. Eine virtuose Band um Sängerin Michaela Popp und Schlagzeuger Tom Wagener, die keine musikalischen Tabus kennt, eine Stimme, die zwischen gefühlvoller Sanftheit und Rockröhre mühelos hin- und herpendelt und eine geballte Ladung Groove. Sie versprechen Arrangements voller Spielwitz und frechen Improvisationen, die berühren, in die Beine fahren und mitreißen. Im Untertor gibt es einen Latinoabend mit Sonido Caliente.

Zum zweiten Mal bei der Musiknacht dabei sind Bluces Inc., die sich dem erdigen, elektrischen Blues verschrieben haben. Chicago Blues, klassischer Rhythm'n Blues und Modern Blues werden angereichert durch Elemente aus Rock, Soul und Funk. Sie spielen im Bischofschloss. Von dort ist man schnell im Doschhaus, wo „Grantchester Meadow“ zu sehen und hören sein werden. In der Ulrichstraße im Café Di Coppola treten „Acoustic Affair“ auf. Sie spielen Pop-Soul mit Anleihen aus dem Blues und Jazz. Musik mit Ohrwurm-Charakter ganz einfach zum Zuhören, Mitwippen und Genießen.

Die Band „Dicke Fische“ besteht aus drei Musikern, die bekannte, neue und auch eigene Songs auf ihre ganz eigene Art und Weise interpretieren. Das abwechslungsreiche Live-Repertoire fasziniert das Publikum bis niemand mehr still steht oder sitzt – gute Laune im „Mojo“ ist also garantiert. Egal ob Rock, Pop oder Folk – die Sean Treacy Band, die erneut im Gasthaus „Krone“ ist, steht für handgemachten, echten und schnörkellosen Sound. In der Turmstube spielt Joe Vox.

Im Einkaufszentrum Proma sind das Dall' Italiano und Café & Bar Ludwig bei der Musiknacht dabei. Im „Ludwig“ spielen „Paul Music“ aus Eriskirch. Das sind die Künstler „Paul & Franzi“, die ihr Publikum auf ganz besonderer Art musikalisch verwöhnen. Das Trio NoiMusica versprüht pure Lebensfreude mit seinem Mix aus italienischen, deutschen und internationalen Songs – zu hören sind sie im Dall' Italiano. Im Lemon Beat Club findet dann ab 22 Uhr die After Party statt.

Die Eintrittskarte für alle Lokalitäten kostet zehn Euro.