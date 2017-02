Markdorf Zehn junge Frauen begeistern mit ihrem Hellebardentanz

Figuren der Historischen Narrenzunft Markdorf: Die Garde begleitet die Umzüge und tritt bei Veranstaltungen auf

Markdorf (jli) Dass Maskenträger unbedingt zu einer Fasnacht dazugehören, ist für die meisten selbstverständlich. Sie sind das Aushängeschild einer jeden Zunft. Garden hingegen verortet man eher ins Rheinland. Dass die Funkenmariechen, wie sie auch genannt werden, aber ebenso in die schwäbisch-alemannische Fasnacht gehören, zeigt die Garde der Historischen Narrenzunft Markdorf, die auf eine lange Tradition zurückblicken kann.

Seit über 60 Jahren gibt es die Garde. Gegründet wurde sie in den 60er von den Frauen der sogenannten Alten Garde. Heute steht eine neue Generation auf der Bühne. Die Vorsitzende dieser Gruppe ist Nicole Neumann. Seit November hat sie dieses Amt inne und war zuvor Vize-Vorsitzende. "Aktiv sind wir gerade zehn Mädels", erzählt sie. In der jetzigen Konstellation existiert die Garde seit rund fünf Jahren. Die meisten kennen sich schon länger und haben früher schon zusammen getanzt. "Anfangs wollte ich gar nicht", berichtet sie. Mit einer Freundin habe sie es dann aber ausprobiert und so Gefallen daran gefunden, dass sie seit mittlerweile drei Jahren Gardemädchen ist.

Zu sehen sind die Gardemädchen nur während der Fasnacht. "Mit dabei sind wir bei allen Umzügen, beim Narrenbaumstellen und beim Narrenweckruf", so Neumann. Bei diesem Weckruf führen sie jedes Jahr den Hellebardentanz vor. Damit dabei auch alles reibungslos funktioniert wird regelmäßig trainiert. Zweimal in der Woche treffen sich die jungen Frauen, um zu proben.

Um Teil der Markdorfer Garde zu werden, bedarf es nur wenige Voraussetzungen, weiß Nicole Neumann: "Man muss 16 Jahre alt sein und kann dann einfach vorbeikommen und reinschnuppern." Besonders ist das Kostüm der Garde. Auf Umzügen und beim Narrenweckruf tragen sie weiße Kniestrümpfe, schwarze Kniehosen und ein rotes Oberteil. Die Hellebarde vervollständigt das Kostüm und darf auf keinen Fall fehlen. Bei Hallenauftritten sieht das Kostüm anders aus. Dann stehen die Frauen in roten Stiefeln, Rock und Bluse auf der Bühne, allerdings nur bei Festen in Markdorf. "Wir treten nur hier in der Stadt auf", berichtet Nicole Neumann.

Figuren der Narrenzunft

Die Historische Narrenzunft hat das große Landschafts­treffen der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN) ausgerichtet. Der SÜDKURIER stellt in loser Reihenfolge die verschiedenen Gruppen und Figuren der Narrenzunft vorzustellen. Dazu gehören Hänseler, Kaujohle, Altmarkdorferinnen, Fahnenschwinger, Narrenrat und Präsidium, Zunftkapelle, Garde, Narrenbüttel, Narrenbolizei, Narreneltern, Vermessungstrupp, Jungnarrenrat und Fuhrmann. (jli)