Zehn Jahre Mehrgenerationhaus: Angebote für Säuglinge bis Senioren

Das Mehrgenerationenhaus in Markdorf feiert sein zehnjähriges Bestehen, im April 2007 wurde es eröffnet. Der SÜDKURIER hat mit den Leiterinnen Waltraud Zeller-Fleck und Renate Hold über Anfänge, Entwicklung und Aufgaben gesprochen.

Markdorf – Ein Haus, in dem sich alle Generationen treffen, sich austauschen, neue Kontakte knüpfen, sich beraten lassen, sich weiterbilden und Spaß miteinander haben. Ein Haus, in dem Babys krabbeln lernen, Erwachsene, eine neue Sprache entdecken und sich Senioren für ein neues Hobby begeistern. Ein Haus, das seit 2007 das soziale Leben in der Stadt bereichert und einen wichtigen Stellenwert einnimmt, wenn es um bürgerschaftlichens Engagement geht. Das Mehrgenerationenhaus feiert in diesem Jahr sein zehnjähriges Bestehen. Zum Team um Waltraud Zeller-Fleck und Renate Hold gehören neben 18 Mitarbeitern rund 200 Ehrenamtliche. Ob betreute Spielgruppe, Integrationskurse, Reparaturcafé, Bügelservice, Wahlgroßeltern, Taschengeldbörse oder Kinderwerkstatt – die Menschen bringen sich mit ihren Ideen und Fähigkeiten ein, das MGH kümmert sich um die Rahmenbedingungen. "Wir agieren nie für uns alleine, sondern prüfen unsere Angebote nach dem Bedarf", erzählt Sozialpädagogin Hold.

So ist das MGH der gesellschaftlichen Entwicklung meist einen Schritt voraus. Als es vor zehn Jahren noch keine Angebote für Menschen mit Behinderung gab, entstand eine integrative Kick-Gruppe, heute ganz selbstverständlich. Das Kinderrestaurant deckte jeden Dienstag eine Mittagsbetreuung mit Mittagessen für den St.Elisabeth-Kindergarten ab. Als Sprachkurse für Flüchtlinge gebraucht wurden, konnte man auf einem vorhandenen Grundgerüst von Kursen aufbauen. "Bei uns laufen sehr viele Fäden zusammen und wir haben ein gutes Netzwerk", erklärt Waltraud Zeller-Fleck. Das MGH kooperiert mit vielen anderen Einrichtungen in der Stadt, mit Unternehmen, Vereinen, Schulen und dem Jugendreferat. Es entstehen Projekte wie "RAZ-Ran an die Zukunft", der Radtreff oder der Möbelkreisel.

Während sich einige Gruppen verselbstständigen, lösen sich andere auf oder Angebote wie beispielsweise das Nähstübchen pausieren. "Wir können sehr flexibel reagieren", sagt Renate Hold über einen großen Vorteil, der den Erfolg des Hauses mit ausmacht. Da das Mehrgenerationenhaus ein Verein ist, lasse es sich schnell, unbürokratisch und lösungsorientiert arbeiten, so Hold.

Die zehn Jahre beschreiben Zeller-Fleck und Hold als Jahre, in denen das Haus von der Veränderung gelebt hat und stets in Bewegung war. "Wir sind enorm gewachsen und es toll zu sehen, wie viele Manschen sich einbringen", ist Renate Hold stolz auf die Entwicklung. So wird ein Mehrwert geschaffen, von dem die Gesellschaft profitiert. "Leider steht dieser in keinem Verhältnis zu den finanziellen Mitteln", sagt Waltraud Zeller-Fleck. Immer wieder muss das Team Anträge für die Bundeszuschüsse stellen, ein sogenanntes Interessenbekundungsverfahren durchlaufen. Diese Verwaltungsaufgaben kosten Zeit. "Es wäre an der Zeit, dass man die Zuschüsse einfach bekommt", hofft Zeller-Fleck auf ein politisches Signal.

Als große kommende Aufgaben sehen die beiden Frauen die Integration von Flüchtlingen und Neubürgern in das Gemeindeleben sowie ein Bewusstsein für Menschen zu schaffen, die aus unterschiedlichen Gründen am Rande der Gesellschaft stehen.

So entstand das Mehrgenerationenhaus

Das Mehrgenerationenhaus steht unter der Trägerschaft des Familienforums Markdorf. Es entstand im Jahr 2006, als die damalige Bundesfamilienministerin Ursula von der Leyen ein 100 Millionen Euro umfassendes Förderprogramm ins Leben rief, mit dem die Gründung von bundesweit 500 Mehrgenerationenhäusern angestoßen wurde. Das Familienforum gab es bereits und es hatte den Wunsch sich zu erweitern. Gemeinsam mit dem Familientreff des Kreisjugendamtes wurde bei der Stadt angefragt, ob Interesse an einer Bewerbung um die Bundesfördermittel bestehe.

Die Stadt Markdorf erkannte die Chance und unterstützte die Bewerbung. Außerdem stellte sie dem Familienforum das jetzige Mehrgenerationenhaus kostenfrei zur Verfügung. Im Spätsommer 2006 erhielt das Familienforum den Zuschlag für die Bundesförderung, eine halbjährige Umbauphase des Hauses begann.

Im April 2007 wurde das MGH eröffnet. Bis zum Spätsommer 2011 wurde es aus den Bundesmitteln mit 40000 Euro jährlich gefördert, dann erfolgte diese Finanzierung für sechs weitere Jahre. 2017 wurde ein neues Programm "Mehrgenerationenhaus" aufgelegt, es wird bis 2020 mit 30000 Euro vom Bund und 10000 Euro von der Kommune gefördert.

Die Leitung liegt in den Händen der Jugendamtsmitarbeiterin Waltraud Zeller-Fleck und Sozialpädagogin Renate Hold, die beim Familenforum angestellt ist. Ein Großteil von Zeller-Flecks Stelle wird vom Jugendamt finanziert. (shn)

Das zehnjährige Bestehen wird am Donnerstag, 30. März, 18 Uhr, für geladene Gäste im Wirtshaus am Gehrenberg feiert. Ein großes MGH-Fest findet am Sonntag, 21. Mai, von 11 Uhr bis 17 Uhr unter dem Motto "Alte Spiele neu belebt" statt.