Markdorf Zäune und Helfer schützen Kröten

Die BUND-Ortsgruppe Markdorf kümmert sich um wandernde Amphibien. Sobald das Wetter wärmer und feucht ist, werden die Kröten aktiv und wandern zu ihren Laichplätzen. Helfer kontrollieren die Schutzzäune entlang der Straßen und tragen die Tiere auf die andere Seite, damit diese ihre Laichplätze unbeschadet erreichen können.

Seinen Wagen hat Franz Kieferle am Straßenrand abgestellt. Es ist Freitag. Und an Freitagen kommt er, um den Krötenzaun im Waldstück zwischen Markdorf-Autenweiler und Grünwangen an der Kreisstraße 7744 zu kontrollieren. Kieferle gehört zu jenen acht, neun Mitgliedern der Markdorfer Ortsgruppe des Bundes für Umwelt und Naturschutz, kurz BUND, die das Amphibien-Hindernis auf der Strecke nach Deggenhausertal betreuen.

"Wahrscheinlich werde ich keine Kröte finden", vermutet Kieferle. "Dafür ist es heute Morgen zu kalt." Außerdem sei es zu trocken. Erdkröten mögen es feucht und warm. Erst dann kriechen sie aus ihren Höhlen, kommen unter dem Laub hervor. Sie machen sich dann auf den Weg – von ihrem Winterquartier aus zum nächsten Weiher. In diesem Falle ist es das Gewässer in der Grünwanger Senke, wohin es die Froschlurche Frühling für Frühling zieht.

Lastwagen brausen vorbei, einzelne Autos, zu dieser Tageszeit zumeist Berufspendler, dann und wann ein Kastenwagen mit dem Firmenaufdruck eines Handwerkers. Dank des Krötenzauns, einer wenige hundert Meter messenden Bahn aus festem schwarzem Kunststoff, kommen hier so gut wie keine Erdkröten zu Tode. Den wadenhohen Zaun können sie nicht überwinden. Deshalb laufen sie ihn so lange entlang, bis sie in einen der ins Erdreich eingegrabenen Eimer fallen. Gut 30 Stück davon gibt es am Autenweiler Krötenzaun. Sie alle gilt es zu kontrollieren und den Tieren, die darin auf ihre Befreiung harren, über die Straße zu helfen. "Da heißt es aufpassen", sagt Franz Kieferle kopfschüttelnd und weist auf einen Wagen mit grell getönten Felgen.

Der Fahrer überholt zwei Autos vor einer Bergkuppe, die er nicht überblicken kann. Doch passen die Krötenhelfer vom BUND immer gut auf, wenn sie die Amphibien auf die andere Straßenseite tragen, versichert Kieferle.

Seit zwei Wochen steht der Krötenzaun an der K 7744. Das Material bringen Mitarbeiter des Landratsamts in Absprache mit Klaus Grünewald. Der pensionierte Ingenieur koordiniert den Auf- und Abbau des Amphibienschutzes schon seit etlichen Jahren für die Markdorfer BUND-Ortsgruppe. "Ich trommle die Helfer zusammen und ich erstelle auch den Einsatzplan, wer an welchem Tag den Zaun kontrolliert." Darüber hinaus hält Klaus Grünewald die Daten fest. Denn die Amphibiengruppe des BUND zählt jeden Tag, wie viele Tiere im Eimer sitzen. "Bisher sind es 45", erklärt Grünewald. In der gesamten, etwa vier bis fünf Wochen währenden Wanderphase werden es, je nach Witterung, rund 100 bis 200 Kröten sein. Das schwankt, erklärt Grünewald.

Insgesamt sind es jedoch entschieden weniger Kröten geworden, erklärt Franz Beer. Der studierte Biologe erinnert daran, dass vor zwei, drei Jahrzehnten die Kröten an viel mehr Stellen die Straßen rund um Markdorf querten. Werden sie beim Rückweg überfahren oder finden die Jungen nach ihrer Metamorphose keine geeigneten Lebensräume, gibt es in den betreffenden Gebieten auch keine Erdkröten. Für den Bodenseekreis rechnet Beer kaum mit der Gefahr des Aussterbens. Dafür werde zu viel unternommen. Langfristig aber sei die Lage recht düster in Anbetracht der schwindenden Lebensräume für Erdkröten.

"Wir sehen uns da schon in der Rolle von Multiplikatoren"

Wolfgang Mannes und seine Frau Manuela Machner gehören zu den Betreuern der Krötenschranke bei Ittendorf.

Warum sind Sie heute zu zweit da?

Abends kommen wir immer zu zweit, damit einer hier bei der oberen Schranke bleiben kann, zur Not noch jemanden raus lässt, während der andere schon runter Richtung Hagnau fährt, um dort die zweite Schranke zu schließen.

Findet Ihr Abschließen immer Zuspruch?

Na ja, man macht sich nicht nur Freunde. Nicht alle haben Verständnis. Manche sind auch richtig zornig. Wobei ich das in gewisser Hinsicht ja auch verstehen kann, wenn jemand einen Umweg fahren muss, seinen üblichen Weg nicht nehmen kann, weil wir hier die Schranke wegen der wandernden Kröten dichtgemacht haben. Andererseits ist Naturschutz wichtig.

Auch für Kröten?

Auch für Kröten. Die gehören zwar ganz sicher nicht zu den allerbeliebtesten Tieren, aber auch sie gehören in die Nahrungskette. Und die sollte man intakt halten, so gut das geht. Deshalb finde ich es prima, dass Franz Beer seinerzeit nicht locker gelassen hat, erst selber das Material für Krötenzäune organisiert hat, bis dann das Landratsamt reagiert hat.

Suchen Sie das Gespräch in Fragen des Naturschutzes?

Natürlich, das ist sogar ganz wichtig, möglichst viele aufzuklären, die Hintergründe zu beleuchten. Viele wissen ja gar nicht, was es bedeutet, wenn hier zum Beispiel neue Trassen gelegt werden. Sodass halt genau die Strecke durchgeschnitten wird, auf der die Erdkröten im Frühjahr zu ihren Laichplätzen wandern. Wir sehen uns da schon in der Rolle von Multiplikatoren.

Wie sind Sie zu Ihrer Aufgabe am Krötenzaun gekommen?

Das lag nahe. Im BUND und für den Nabu engagieren wir uns schon länger. Und als wir vor etwa zwei Jahren von Markdorf nach Ittendorf umgezogen sind, waren wir dicht an der Krötenschranke.

Unterstützen Sie auch andere BUND-Projekte?

Wenn es irgend geht.

Was macht der BUND denn noch in Markdorf?

Sehr viel: Wir kümmern uns um die Störche, wir pflegen im Hepbach-Leimbacher Ried mit, wir entfernen Springkraut, unterhalten eine Beobachtungshütte, wir setzen uns für den Erhalt von Hochstamm-Obstbäumen ein, unterhalten eine Streuobstwiese, laden Schulen und Kindergärten zu Aktionen ein – und so weiter.