Markdorf ZIM gewinnt Kunden für neuen Flugsitz

Das Markdorfer Unternehmen präsentiert auf einer Messe in Hamburg die Weiterentwicklung seines Leichtbau-Economy-Sitzes

Markdorf (gup) Das Markdorfer Unternehmen ZIM Flugsitz vermeldet drei neue Kunden für seinen neuen Leichtbau-Flugzeugsitz für die Economy-Klasse. ZIM stellte die Weiterentwicklung ihres bisherigen Sitzes auf der Messe AIX in Hamburg vor. Air Transat aus Kanada, Air Berlin und Japan Airlines seien die ersten Kunden für den nur 10,8 Kilogramm leichten Doppelsitz, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens. Japan Airlines wird zehn neue Flugzeuge mit der ZIM-Weiterentwicklung ausstatten. Die Airline ist bereits seit Jahren einer der wichtigsten Kunden von ZIM Flugsitz und hat bereits rund 6500 Economy-Sitze des Markdorfer Herstellers im Einsatz. Rund 65 000 Flugsitze aus der Produktion des Unternehmens seien nach ZIM-Angaben derzeit in Flugzeugen weltweit unterwegs. Die ultraleichten Sitze helfen den Airlines dabei, Treibstoffkosten einzusparen. ZIM beschäftigt in Markdorf rund 150 Mitarbeiter.