ZIM Flugsitz eröffnet neues Werk in Schwerin

Markdorfer Unternehmen weitet Produktion aus: 20 000 Flugzeugsitze jährlich und 80 Arbeitsplätze am Standort in Brandenburg

Markdorf/Schwerin – Rund 120 geladene Gäste aus Politik und Wirtschaft, darunter auch Markdorfs Bürgermeister Georg Riedmann, sowie Vertreter internationaler Airlines nahmen an der feierlichen Eröffnung des neuen Standorts des Markdorfer Unternehmens teil, heißt es in einer Pressemitteilung von ZIM. Die Geschäftsführer Angelika und Peter Zimmermann begrüßten ihre Gäste im neuen Verwaltungsgebäude und dankten allen Baubeteiligten für ihr Engagement. Da am Unternehmenshauptsitz in Markdorf bei Friedrichshafen keine großflächigen Erweiterungen mehr möglich waren, wurde mit Schwerin ein zweiter Standort gewählt, der mehr Nähe zum Kunden Airbus und zum Hamburger Hafen biete, heißt es. 8,5 Millionen Euro hat das Unternehmen investiert, um nun auf 7500 Quadratmetern Fläche zu produzieren. Die Mitarbeiterzahl wird sich dadurch von bislang 160 auf insgesamt 240 erhöhen. Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries würdigte die Entscheidung von ZIM Flugsitz für Deutschland und für Wachstum am Standort Schwerin. „Deutschland ist als Entwicklungs- und Produktionsstandort für die Luftfahrt sehr attraktiv. Das Beispiel ZIM Flugsitz zeigt dies eindrucksvoll“, sagte Zypries. Ministerpräsident Erwin Sellering freute sich über die Ansiedelung eines neuen Arbeitgebers in der Region und den Ausbau der Bereiche Luft- und Raumfahrt in Mecklenburg-Vorpommern. Airbus-Manager Tim Sommer freute sich, dass Airbus in ZIM Flugsitz einen leistungsfähigen deutschen Partner gefunden habe, der Qualität „Made in Germany“ biete. In anschließenden Werksführungen erhielten die Gäste einen Eindruck von den modernen Produktionsstätten und Arbeitsplätzen.

Mit dem zweiten Werk wird sich die Produktionskapazität mehr als verdoppeln. Die Geschäftsleitung sieht darin eine Stärkung des Hauptsitzes in Markdorf, der zunächst entlastet und langfristig gesichert werde. Gebaut wurde unter modernen und ökologischen Aspekten. So wurden vor Baubeginn Zauneidechsen und Kreuzkröten umgesiedelt. Für die Mitarbeiter gibt es neben hellen Arbeitsplätzen auch gemütliche Aufenthaltsräume und einen Fitnessraum.

Die in 2008 gegründete ZIM Flugsitz GmbH ist ein Hersteller von gewichtsoptimierten Flugzeugsitzen für Verkehrsflugzeuge. Rund 65 000 ZIM-Flugzeugsitze sind derzeit in Flugzeugen weltweit unterwegs. Das inhabergeführte Unternehmen beschäftigt 160 Mitarbeiter am Hauptsitz Markdorf und 80 Mitarbeiter im Werk Schwerin.