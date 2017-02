Markdorf ZIM Flugsitz GmbH eröffnet ihr neues Werk in Schwerin

Das Markdorfer Unternehmen ZIM Flugsitz GmbH wird am Freitag, 3. März, ihr neues Werk im Industriepark Schwerin eröffnen. Auf 7500 Quadratmetern werden zu Beginn rund 20 000 Flugzeugsitze jährlich produziert und 80 neue Mitarbeiter einen Arbeitsplatz haben.

Die Produktionskapazität wird sich mehr als verdoppeln, die gesamte Mitarbeiterzahl von 160 auf 240 erhöhen. Für das Unternehmen hatte es am Standort im Markdorfer Gewerbegebiet Riedwiesen keine Erweiterungsmöglichkeit mehr gegeben. Die neue Produktionsstätte fällt deutlich größer aus als der Firmensitz in Markdorf, der erhalten bleibt. Mit Schwerin wurde ein Standort gewählt, der mehr Nähe zum Kunden Airbus und zum Hamburger Hafen bietet. Rund 8,5 Millionen Euro hat das Unternehmen investiert. Bislang wurden die in Markdorf produzierten Flugzeugsitze per Lastwagen zum Hamburger Hafen transportiert.

Die ZIM Flugsitz GmbH ging 2009 aus dem 1995 von Peter und Angelika Zimmermann gegründeten Büro für Ingenieurleistungen für den Maschinen- und Flugzeugbau hervor. Bis 2008 arbeiteten sie als Dienstleister für andere Unternehmen, wobei zunehmend Entwicklungsleistungen für den Flugzeugbau die Auftragsbücher füllten. Neben Bauteilen für Flügel oder Rumpfteile von Flugzeugen wurde auch der erste Flugzeugsitz entwickelt, der 2009 seine Zulassung und Serienreife erhielt. Das gab den Anstoß zur Gründung der ZIM Flugsitz GmbH. Peter Zimmermann blickt zurück und erläutert die damaligen Überlegungen: „Wir waren als Dienstleister am Ende der Wertschöpfung und sahen im Markt für Flugzeugsitze ein großes Potenzial. Deshalb haben wir uns zum Ziel gesetzt, die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb selbst zu übernehmen und dafür ein Unternehmen gegründet.“

Dieses hat sich weltweit einen Namen gemacht für gewichtsoptimierte hochwertige Flugzeugsitze der Economy, Premium Economy und Business Klasse. Ende 2016 waren 65 000 Flugzeugsitze aus der Produktion von ZIM Flugsitz rund um den Erdball unterwegs. Mit der Eröffnung des neuen Werkes reagiere man auf die gute Auftragslage und die gestiegene Nachfrage von Airlines nach hochwertigen Flugzeugsitzen, teilt das Unternehmen weiter mit. Bereits 2012 wurde in Markdorf eine neue Produktionshalle errichtet und 2013 bezogen. Im Jahr 2015 machte das Unternehmen einen Umsatz von 48 Millionen. „Es ist die Freude an Innovationen", so Angelika Zimmermann auf die Frage, was sie antreibe.

Zur offiziellen Einweihung des neuen Werkes in Schwerin werden unter anderem die Bundesministerin für Wirtschaft und Energie Brigitte Zypries, der Ministerpräsident des Landes Mecklenburg-Vorpommern Erwin Sellering sowie Wirtschaftsminister Harry Glawe erwartet.