Markdorf ZG Raiffeisen schließt Ende Juni seine Markdorfer Niederlassung

Der genossenschaftliche Markt zieht sich mit der Überplanung an der Eisenbahnstraße zurück. Ursprünglich war vereinbart, dass die ZG Raiffeisen dann einen neuen Standort erhält, doch dieses Angebot lehnte sie jetzt ab, wie Bürgermeister Georg Riedmann im Gemeinderat klar stellte. Ab 30. Juni müssen Kunden im neuen Markt in Salem-Neufrach fündig werden.

Dass der ZG Raiffeisen Markt an der Eisenbahnstraße in Markdorf keine Zukunft hat, ist bereits seit einigen Jahren klar. Das Gelände wird überplant, dabei soll die Straße näher an die Gleise verlegt werden und ein neues Gewerbegebiet entstehen. Diese Entscheidung reiche noch in die Zeit vor seinem Amtsantritt, sagte Bürgermeister Georg Riedmann im Gemeinderat. Er stellte aber auch klar: Die Stadt habe ZG Raiffeisen bereits damals einen anderen Standort angeboten. "Von diesen Planungen hat die ZG sich jetzt leider entfernt." Riedmann fürchtet, dass das genossenschaftliche Unternehmen für den Verkauf von Agrar- und Ernährungsprodukten künftig keine geeignete Fläche in Markdorf mehr finden wird.

ZG Raiffeisen schreibt in einer Pressemitteilung, dass der Mietvertrag nicht verlängert wird und die Filiale daher am 30. Juni schließt. Kunden haben in Salem-Neufrach eine Alternative, dort soll ab Herbst ein Neubau mit einer Fläche von 1000 Quadratmetern zur Verfügung stehen. „Natürlich wissen wir, dass unsere Kunden in Markdorf ‚ihren‘ Markt vermissen werden“, wird Alexander Zengerle, Geschäftsbereichsleiter der ZG Raiffeisen Märkte, zitiert. „Umso glücklicher sind wir, dass wir mit der neuen Niederlassung in Salem-Neufrach in jeder Hinsicht auch neue Maßstäbe setzen werden.“ Dort stehe auch ein größeres Sortiment in den vier Geschäftsbereichen Agrar, Energie, Technik und Baustoffe zur Auswahl – die Bereiche Agrar und Technik bleiben in Neufrach zwar am gegenüberliegenden bisherigen Gelände, die Technik-Sparte soll aber saniert und erweitert werden.

Der neue Markt in Neufrach ist offenbar auch Grund dafür, dass in Markdorf nicht neu gebaut wird: Vor vier Wochen habe ihn ein neuer Vertriebsleiter darüber informiert, dass ein Neubau in Markdorf nicht zu rechtfertigen sei, da wenige Kilometer entfernt bereits in Salem-Neufrach investiert wird. Das sagte Bürgermeister Riedmann im Gemeinderat. Im September 2016 wurde in Neufrach ein Bauantrag für ein Grundstück mit 5000 Quadratmetern an der Bahnhofstraße angenommen, nachdem ZG Raiffeisen die Fläche drei Jahre zuvor gekauft hatte.

Der Wechsel in die Niederlassung in Salem-Neufrach ist auch für die Mitarbeiter eine Option: "Sie erhalten die Möglichkeit einer Weiterbeschäftigung innerhalb der Unternehmensgruppe", schreibt das Unternehmen.

Das Thema angesprochen hat im Gemeinderat Dietmar Bitzenhofer (Freie Wähler). Er berichtete von Gerüchten, die in Markdorf kursieren, denenzufolge die Stadt der ZG Raiffeisen gekündigt habe. Seiner Bitte nach einer Klarstellung folgte Bürgermeister Riedmann: Das sei nicht der Fall.

Pläne für das Gewerbegebiet

Die Fläche an der Eisenbahnstraße ist bisher eine Bracheund der ZG Raiffeisen-Markt dort auf weiter Strecke der einzige Betrieb auf der Straßenseite nahe den Bahngleisen, das soll sich mit der Überplanung ändern: Wenn die Straße näher an die Bahngleise rückt, werden neue Flächen frei. Die Pläne kamen bisher auch wegen Zauneidechsen ins Stocken – sie gehören in Deutschland zu den streng geschützten Arten, 40 bis 60 Exemplare wurden an der Eisenbahnstraße leben. Inzwischen gibt es einen eigens geschaffenen Lebensraum am Lehrerparkplatz des Bildungszentrums, wo sich die Eidechsen ansiedeln sollen. Im vergangenen Sommer wurden außerdem Ölrückstände im Boden entdeckt, weshalb weitere Untersuchungen nötig sind. Die Erschließungsarbeiten wurden um ein Jahr auf das Frühjahr 2018 verschoben.