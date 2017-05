vor 2 Stunden Helmar Grupp Exklusiv Markdorf Wunsch und Wut

Der Gemeinderat hat am Dienstagabend den Antrag auf einen stationären Blitzer in Hepbach befürwortet. Damit folgt er der Forderung der B-33-Anwohner nach mehr Sicherheit. Doch bei aller Emotionalität angesichts dieses Themas: Es kommt auch auf den Ton an, wie man solche Forderungen an die politisch Verantwortlichen heranträgt.