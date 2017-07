Markdorf Wohnpark Mangoldstraße: Ende 2017 können die ersten Bewohner einziehen

Über den Stand der Dinge beim Wohnpark Mangoldstraße informierte die Baugenossenschaft Familienheim Bodensee. Ende des Jahres könne die ersten Mieter einziehen. Viele Bürger empfinden Bau nach wie vor als zu wuchtig.

"Mit dem Großbauprojekt ist die Baugenossenschaft Familienheim Bodensee (BFHB) im Herzen der Stadt angekommen, aber noch nicht im Herzen der Markdorfer", stellte Bürgermeisterstellvertreterin Christiane Oßwald bei der Informationsveranstaltung in der Stadthalle fest. Es vergehe kein Tag, an dem sie nicht auf den Bau angesprochen werde, der nach dem Empfinden etlicher Bürger zu groß, zu massiv und zu wuchtig sei, sagte die Gemeinderätin. Da müsse man noch etwas Vermittlungsarbeit leisten, oder man setze darauf, dass sich die Enge weite, wenn Gerüste verschwinden und die Fassade ihr letztendliches Outfit erhalte.

Christiane Oßwald lobte die vertrauensvolle und gute Zusammenarbeit zwischen Stadt und Baugenossenschaft und bestätigte damit auch die Aussage des Vorstandsvorsitzenden Stefan Andelfinger. Er hatte darauf verwiesen, dass das nicht selbstverständlich sei und anderswo vermisst werde. Den Bedenken der Bürger stellte Christiane Oßwald den Bau von 86 Wohnungen gegenüber, die bezahlbar seien und modernen Ansprüchen genügten.

Einen Überblick über den aktuellen Stand des Wohnparks Mangoldstraße gab Marco Bächle, technischer Vorstand des BFHB. Mit dem Bau sei man im Zeitplan, er soll dieses Jahr noch fertiggestellt werden, sodass die ersten Mieter bereits Ende des Jahres einziehen könnten. Auf dem über 6500 Quadratmeter großen Areal werden 86 Wohneinheiten mit einer Größe von 50 bis 110 Quadratmetern, eingerichtet mit zwei bis vier Zimmern, über fünf Etagen gebaut. Auf der obersten Etage gibt es vier Wohnungen: eine mit Dachterrasse, drei mit Loggia.



Die meisten Einheiten sind mit Aufzug und über einen Laubengang erreichbar. Zu jeder gehöre ein separat anzumietender Stellplatz; insgesamt stehen 129 Stellplätze sowie 137 Fahrradabstellplätze und 86 Kellerabteile zur Verfügung. Dank neuester Technik und energiesparender Bauweise erfülle der Neubau entsprechende Anforderungen. Mit dem Projekt vereine man Wohnen mitten in der Stadt, Generationen unter einem Dach – und das zu fairen Mitpreisen. Die Hälfte der Wohnungen sei vergeben, sagte Marco Bächle. Sie würden von Familien, Singles, Jung und Alt nachgefragt. Im Erdgeschoss sei zusätzlich eine Gewerbeeinheit vorgesehen. Hier ist an eine Gastronomie, an ein kleines Café mit Verkauf, mit einer öffentlichen Fläche von rund 65 Quadratmetern innen und einer Terrasse von rund 20 Quadratmetern gedacht.

Baugenossenschaft

Die Baugenossenschaft Familienheim Bodensee hat 2458 Mitglieder und 1339 Wohungen. Sie verwaltet außerdem 127 Mietwohnungen und Gewerbe. Die Bilanzsumme beträgt 2016 insgesamt rund 60 Millionen Euro, das Anlagevermögen rund 50,6 Millionen Euro. Es gibt Rücklagen von 29,6 Millionen Euro, der Jahresüberschuss liegt bei 2,2 Millionen Euro. Rund 2,4 Millionen Euro wurden insgesamt investiert. Davon entfallen auf Instandhaltung 643 000 Euro und auf Modernisierung rund 1,8 Millionen Euro. Es wurden 4 Prozent Dividende ausgeschüttet. (keu)

Mietpreise bei der Baugenossenschaft

"In den nächsten Jahren werden wir außerdem viel Geld in den Bestand investieren und sanieren", sagte Marco Bächle. 2016 sei das bei 38 Wohnungen der Baugenossenschaft erfolgt. Stefan Andelfinger, Vorstandsvorsitzender der BFHB, ging generell auf die Mietpreise ein: "Trotz Baukostensteigerung wegen steter neuer Auflagen gewährleiste die Baugenossenschaft Familienheim eine stabile Miete, die teilweise bei 6,10 Euro pro Quadratmeter angesiedelt sei. Eine Erhöhung erfolge gemäß dem genossenschaftlichen Auftrag sehr moderat. 15 Prozent Erhöhung seien innerhalb von drei Jahren erlaubt. "Das machen wir nie und nur deshalb können wir sehr sozial verträgliche Mieten anbieten", so Andelfinger. Diese würden durch den Verkauf von Wohnungen quersubventioniert. Miete für unter 10 Euro pro Quadratmeter könne man bei einem Neubau kaum mehr erwarten. Im Wohnpark Mangoldstraße werden die Mieten jedoch mit 8,75 Euro bis 10 Euro darunter bleiben. Insgesamt wurden rund 20 Millionen Euro in das Projekt investiert.