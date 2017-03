Markdorf Wo sich neue Chancen ergeben: Pestalozzi-Schule fördert individuell

Die Pestalozzi-Schule bietet eine engmaschige Betreuung für Kinder, die in der Regelschule zurückfallen würden.

Förderschule ist nicht das Ende, sondern kann der Anfang von etwas Neuem, etwas Wunderbarem sein. Jens Oschmann, seit 2013 Rektor an der Pestalozzi-Schule, wird nicht müde, dies seinen Schülern und deren Eltern immer wieder zu erklären. Gerade jetzt melden sich Eltern von Kindergartenkindern, die merken, dass ihr Sprössling vielleicht nicht mit den Nachbarskindern mithalten kann. Wohin also zum kommenden Schuljahr 2017/2018? Manche Eltern scheinen am Telefon verzweifelt, hatten sie für ihr Kind doch den Wunsch, dass es einmal gut in der Regelschule mitkommt. Und auch die sechsjährigen, angehenden Schüler hegen ganz eigene Vorstellungen.

"Das nehmen die Kinder wahr, dass der Nachbarsjunge besser rechnen kann", sagt Jens Oschmann. Beharrlich wird an der Pestalozzi-Schule gegen das verminderte Selbstwertgefühl angearbeitet. Für die Kinder, "die nicht so schnell können", gibt es die Diagnoseeingangsklasse. Hier werden schulreife Kinder aufgenommen, "bei denen die Vermutung naheliegt, dass sie in der großen Gruppe überfordert sind", so Oschmann. Anschließend wird in Lerngruppen von maximal acht Kindern gebüffelt, was in anderen Schulen auch auf dem Lehrplan steht. Bis maximal zur neunten Klasse. Dann stehen den Schülern andere Wege offen. Zum Beispiel der Hauptschulabschluss und eine anschließende Berufsausbildung.

Das Konzept der Pestalozzi-Schule, der Diagnoseeingangsklasse, ist nicht neu. Die Markdorfer wissen um die Schüler, die sich in direkter Nachbarschaft zur Jakob-Gretser-Schule in ihrem Arbeitstempo und nach ihrem Können durch den Stoff arbeiten. Rektor Jens Oschmann geht aus einem anderen Grund an die Öffentlichkeit: Er spürt immer noch eine gewisse Scheu der Erwachsenen. Deshalb sagt er: "Es ist eine Einladung an die Bevölkerung, an die Tür zu klopfen und uns kennenzulernen." Für die Eltern will die Schule Dienstleister sein. Oschmann betont, "Kinder, die sich schwertun, können hier aufholen". Schüler, die in der Regelschule völlig hilflos sind und mit dem selbstorganisierten Lernen nicht zurechtkommen, finden in der Förderschule Unterstützung, die sie dringend benötigen.

"Die Kinder werden sehr genau beobachtet. Entwicklungsschritte werden festgehalten", erklärt der Schulleiter. Dieses Protokoll wird immer wieder mit den Eltern abgeglichen. Alles sei sehr individuell. Empfehlungen würden ausgesprochen. Ist ein Kind in seiner motorischen Entwicklung nicht so weit wie seine Altersgenossen, kann es beispielsweise "in einen Sportverein gehen". Bei einer Zahl von insgesamt 33 Schülern, verteilt auf mehrere Lerngruppen, ist diese engmaschige Betreuung möglich. Nicht jeder Schüler startet dabei in der ersten Klasse. Ein Wechsel von der Regelschule in die Pestalozzi-Schule ist Oschmann zufolge keine Seltenheit. Genauso wechseln Kinder von der Pestalozzi-Schule in die Regelschule. Manch einer kommt auch zurück. Die Grenzen zwischen Förderschule und Regelschule sind durchlässig.

"Viele denken, dass es die Endstation ist. Eine Schulform, wo es kein Zurück mehr gibt", sagt Oschmann. Mit vielen Lehr- und Förderungsangeboten sowie Projekten versuchen die Pädagogen, genau das Gegenteil zu beweisen, ihren Schülern die Welt zu öffnen. Ab der siebten Klasse, spätestens ab der achten Klasse absolvieren die Schüler Praktika, um sich aufs Berufsleben vorzubereiten. "Wir sind gut vernetzt in der Region", berichtet der Schulleiter. Viele Schüler bekämen durch die Praktika Lehrverträge. So erzählt Oschmann von einem Schüler, der inzwischen als Koch arbeitet, obwohl er "nicht so lesen kann, wie ein 22-Jähriger lesen können müsste". Sein Arbeitgeber hat andere Qualitäten an dem inzwischen 22-Jährigen entdeckt und schätzen gelernt. "Unsere Schüler sind Edelsteine. Wir schauen, wo glänzen, glitzern sie?", sagt Oschmann. Die Bildungswege, die die Schule auf ihrer Internetseite skizziert, können bis zu Abitur und anschließendem Studium führen – eben über Umwege –, müssen aber nicht. Ehemalige Schüler kämen oft vorbei. Diese Verbundenheit wundert Oschmann nicht. "Plötzlich traut man ihnen etwas zu." Dieses Gefühl lasse viele Schüler ihr Leben lang nicht mehr los.

"Wir sind kooperationsbereit"

Ein dritter Grundschul-Standort in Markdorf ist vom Tisch. Für die Öffentlichkeit überraschend kam die Pestalozzi-Schule in der Gemeinderatssitzung ins Spiel – für eine Außenstelle der Jakob-Gretser-Grundschule. Ab 2020 könnte an der Pestalozzi-Schule aufgestockt werden – oder an der Grundschule in Leimbach. "Ich finde es legitim, dass die Kommune alle Möglichkeiten in Erwägung zieht", sagt dazu Jens Oschmann, Rektor an der Pestalozzi-Schule. Er sehe die Not an der Jakob-Gretser-Grundschule. Träger der Pestalozzi-Schule ist der Landkreis. Pressesprecher Robert Schwarz bestätigt: "Die Idee gibt es, auf jeden Fall." Bürgermeister Georg Riedmann habe mit dem Landrat gesprochen. Der Landkreis ist ebenfalls Träger der Justus-von-Liebig-Schule, die vier Klassen an der Pestalozzi-Schule untergebracht hat. "Wir sind kooperationsbereit. Aber in aller erster Linie ist uns wichtig, dass unsere Schüler versorgt sind", so Schwarz, der damit Jens Oschmann entspricht. Die Justus-von-Liebig-Schule habe ebenso wachsende Schülerzahlen, sagt Schwarz. Es sei also nicht so, dass der Landkreis eben mal Kapazitäten hergeben könnte. Entwickelt wird die Schullandschaft auch in Zusammenhang mit der Sanierung und Umstrukturierung am Bildungszentrum. Vor einer Auslagerung aus der Pestalozzi-Schule zugunsten der Jakob-Gretser-Grundschule müsse am BZM alles abgeschlossen sein. Bislang handele es sich aber um ein reines Ideenspiel.