In Markdorf gibt es zwar einen Vollzugsdienst. Doch das hält die Autofahrer nach wie vor nicht vom massenhaften Falschparken ab. Markdorf ist nach wie vor das Wildpark-Dorado im Bodenseekreis, meint SÜDKURIER-Redakteur Helmar Grupp

Am Dienstag übernächster Woche wird der neue städtische Vollzugsbedienstete Ambrogio Laginestra vor dem Gemeinderat einen ersten Zwischenbericht seit seinem Dienstantritt im Herbst geben. Man könnte erwarten, dass er da einiges zu erzählen hat. Denn geparkt wird in Markdorf nach wie vor vogelwild, gleich ob man in die Hauptstraße und deren Nebenstraßen schaut oder anderswohin. Am schlimmsten ist es aber nach wie vor donnerstags entlang der Weinsteig und rund um den Marktplatz – wie gehabt halt.

Nur gut, dass der städtische Vollzugsdienst noch um eine weitere halbe Stelle aufgestockt werden wird. Arbeit gibt es genügend. Alleine, wenn man jeden Donnerstag konsequent rund um den Marktplatz kontrollieren würde, wäre der größte Teil der beiden Halbtagesstellen am Ende des Jahres schon wieder refinanziert.