Markdorf-Leimbach Wilde Bauern überfallen das Leimbacher Rathaus

Lustiger Rathaussturm und Narrenbaumsetzen: Auch im Markdorfer Osten haben nun die Narren die Macht übernommen.

Viel zum Lachen gab es beim Leimbacher Rathaussturm, der in diesem Jahr unter der Regie des Narren- und Brauchtumsvereins Hepbach stattfand. In seiner Ansprache stellte der Narrenchef Michael Schattel fest, dass nun das Rathaus seit jüngster Zeit renoviert sei. „“Es wurde saniert vom Keller bis zum Dachgeschoss, das wird doch nicht etwa das neue Bischofsschloss“, witzelte Schattel. Weiter hoffte der Zunftmeister auf eine baldige Umgehungsstraße, damit es in Hepbach keine Fake-Blitzer mehr brauche. Der abgesetzte Ortsvorsteher Hubert Roth versprach künftig Tempoblitzer an allen Ortseinfahrten in Leimbach, Hepbach und Stadel aufzustellen, um so Geld in die Ortskasse fließen zu lassen. „Was die Ortsumfahrung angeht, die kommt ganz sicher, spätestens in 500 bis 600 Jahren“, versprach Roth. Musikalisch begleitet wurde der Rathaussturm vom Fanfarenzug Markdorf.

Unter dem Motto „Bauer sucht Frau“ wurden die Ortschaftsräte von den Narren mit Kittelschürze, Perücken, Gummistiefel und Lippenstift zu heiratswilligen Mägden hergerichtet. Ortschaftsrätin Wiltrud Bolien wurde kurzerhand zum Bauer Willi umfunktioniert. Mit dieser Kotümierung ging es zu den Spielen für Ruhm und Ehre sowie einem Fass Freibier. Beim Eierweitwurf und Fangspiel, Gummistiefelweitwerfen sowie Schubkarren-Parcours gaben die Ortschaftrsäte alles. Wie in den Jahren zuvor, gewannen die Hepbacher und Leimbacher Narrenvereine mit List, Tricks und Tücke die Spiele.

Am Nachmittag bekundeten die Narren ihre Macht mit der Aufstellung des Narrenbaums. Dieser wurde von Hepbach mit einen kleinen Umzug auf den Leimbacher Festplatz begleitet. Der Umzugsweg von rund eineinhalb Kilometern wurde durch Raststationen, die alle 500 Meter zu finden waren, erleichtert. Mit der musikalischen Unterstützung stellte der Riedheimer Vermessungstrupp das Narrensymbol in die Senkrechte. Die Kinder konnten es kaum erwarten, bis der Baum stand, um ihn zu erklettern und sich die Gutzle vom Ring zu pflücken. Im Anschluss wurde in der Leimbacher Mehrzweckhalle die Narrenmacht und das Narrenbaumstellen gefeiert.