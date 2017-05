Markdorf Wildbienen sind auf Weiherwiese herzlich willkommen

Der BUND und Schülerinnen der Jakob-Gretser-Grundschule haben Nisthilfen für Wildbienen an Bäumen angebracht.

Aylin und Clara halten ein durchlöchertes Holzkästchen mit der Aufschrift "Herzlich willkommen" an einen Baumstamm. Aus Kirschbaumholz sei das Kästchen, erklären die Schülerinnen. "Damit es nicht so schnell morsch wird", sagt Clara mit Sachverstand. Nun sollen sich Wildbienen darin einnisten und für Nachwuchs sorgen. So sind im Rahmen eines ELAN-Projektes (Elternangebote für aktive Nachmittage) an der Jakob-Gretser-Grundschule in Zusammenarbeit mit dem BUND Markdorf 13 solcher Wildbienen-Nisthilfen entstanden. 14 Kinderhände haben in den vergangenen drei Wochen daran gearbeitet. Nun wurden diese "Bienenhotels" gestern ihrer Bestimmung übergeben und an den Bäumen auf der Weiherwiese aufgehängt. "Eigentlich sollten die Häuschen schon vor zwei Wochen angebracht werden", sagt Elisabeth Moll vom BUND. Allerdings hätte der Frost diese Pläne vereitelt. "Auch hier gibt es Verluste zu vermelden", bedauert Monika Salomo-Rid, die das Projekt ebenfalls begleitet hatte. Indes, es gibt noch genügend wilder Bienen, und in Aussicht auf die neuen Behausungen ist mit Nachwuchs gewiss zu rechnen.

Was den Schreinerinnen-Nachwuchs betrifft: Die sieben Mädchen haben ganze Arbeit geleistet. "Wir durften mit der Bohrmaschine und dem Akkuschrauber arbeiten", sagt Deborah voller Stolz und hält eines der Gemeinschaftswerke in Händen. Sie kenne sich jetzt auch aus bei den Holzarten, wisse, dass Apfel- oder Nussbaum zu den Harthölzern zählten und entsprechend länger hielten als Weichhölzer. "Wir hoffen, dass die Nisthilfen lange Zeit überdauern", sagt Monika Beder von der Stadtgärtnerei, die die Idee zu diesem Projekt auf der Weiherwiese hatte. Vor zwei Jahren, betont sie, seien die Bestimmungstafeln an den Bäumen angebracht sowie die Kräuterschnecke angelegt worden. "Die Nistkästchen werten diesen zauberhaften Platz nochmals auf, das passt einfach gut hierher." Dass Vandalismus auch hier immer mehr zum Problem wird, ist bekannt. "Wir hoffen einfach, dass die Nisthilfen für lange Zeit hier hängen bleiben", sagt Monika Salamo-Rid zuversichtlich. Am Holz wird's nicht scheitern.