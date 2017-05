Markdorf Wieder Jugendrotkreuzgruppe: Kinder lernen stabile Seitenlage

Nach fast zwei Jahren gibt es wieder eine Jugendrotkreuzgruppe mit sechs Schülern der zweiten und dritten Klasse in Markdorf. Weitere Teilnehmer sind willkommen.

Es ist eine wilde Truppe von sechs Jungs, die sich jeden Dienstag trifft – und sie kann Leben retten. Zumindest lernt sie es seit dem 7. März mit Bestehen einer neuen Jugendrotkreuzgruppe. Nachdem es fast zwei Jahre lang keine solche Gruppe mehr gab, kommen jetzt wieder einige Zweit- und Drittklässler zusammen, um mehr über erste Hilfe zu lernen. "Ich möchte lernen, wie ich jemanden verarzten kann und wie ich helfen kann, wenn sich jemand verletzt hat", sagt etwa der achtjährige Teilnehmer Liam.

Mit weißem T-Shirt und schwarzer Mütze, beides mit Rotkreuz-Logo versehen, sind die sechs Jugendrotkreuz-Mitglieder bereits als solche erkenntlich. Das fachliche Wissen einer Erstversorgung eignen sie sich noch an. Bei den vergangenen sechs Terminen, zwei fanden wegen der Osterferien nicht statt, ging es etwa um die stabile Seitenlage. Wenn Jugendgruppenleiterin Elisabeth Eckert-von Landenberg fragt, was dabei zu beachten ist, weiß Dominik schnell eine Antwort: "Den Puls messen und Tatütata rufen." Wichtig sei auch, den Kopf zu überstrecken, damit die Zunge nicht den Atemweg versperrt. Was viele erst zum Erste-Hilfe-Kurs für den Führerschein wissen, erfahren die sechs Jungs bereits zehn Jahre früher.

"Die Jungs sind sehr wissbegierig", sagt Eckert-von Landenberg. Interessierte Grundschüler können sich weiterhin anschließen, da es kein Kurs sondern ein regelmäßiges Treffen ist. Auch Mädchen sind willkommen: "Vielleicht lesen die ja jetzt davon und beschließen, dass sie das auch können." Selbst wenn die Jugendrotkreuzgruppe sich nicht an Einsätzen beteiligen könne, würde es nicht langweilig: "Sie können bei Übungen dabei sein oder beim Blutspenden helfen", auch Wettbewerbe in Theorie und Praxis sind denkbar. Bis zum nächsten Jahr ist das Bestehen gesichert, dann schreibt Alessandro Bercea sein Abitur und Eckert-von Landenberg sucht einen neuen Partner für die Jugendrotkreuzgruppe.

Die Gruppe trifft sich dienstags 15.30 bis 16.30 Uhr an der Rettungswache, Gehrenbergstraße 7 in Markdorf. Das Angebot ist kostenlos, Grundschüler sind willkommen.