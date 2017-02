Markdorf Wie viel Internet tut meinem Kind gut?

Medienkompetenz ist ein wichtiges Thema am Bildungszentrum in Markdorf. In Problemfällen gehen Lehrer auch auf Eltern zu.

Markdorf – Die Lehrer des Schulverbunds am Markdorfer Bildungunszentrum (BZM) bereiten ihre Schüler auf den Alltag vor. Auch auf die Arbeitswelt außerhalb des Klassenraums, in der der Computer einen immer größer werdenden Stellenwert einnimmt. "Deswegen können wir die digitale Welt nicht aus unserem Unterricht verbannen", erklärt Veronika Elflein, Rektorin der Verbundschule. Im Gegenteil: "Wir arbeiten viel mit dem Computer oder dem Tablet, damit unsere Schüler damit umzugehen lernen." Digitale Kompetenz sei Lernziel, aber auch der verantwortliche Umgang mit den neuen Medien. Wie Philipp Müller, der Medienexperte im Kollegium erklärt, "soll die Schule ja keine computerfreie Parallelwelt sein. Die digitale Realität muss die Schüler im Unterricht erreichen, damit sie damit umzugehen lernen."

Wie behält man die Kontrolle?

Gänzlich in Ordnung ist die Medienwelt der Schulverbunds-Schüler indes trotzdem nicht, räumt Elflein ein. Hin und wieder gewinnen Lehrkräfte den Eindruck, ein Schüler gehe allzu oft, allzu lange ins Internet, um zu spielen oder zu chatten. "Dann sind wir es, die sich an die Eltern wenden, nachhaken, was da los sein könnte", sagt sie. Ungewöhnlich sei das nicht. Väter und Mütter erkennen die Internet-Abhängigkeit ihrer Kinder in der Regel erst spät, weil mit dem übersteigerten Medienkonsum weder Rausch noch Trunkenheit verbunden sind. Elflein betont ausdrücklich, dass ihr am BZM bisher nur seltene Einzelfälle begegnen. Im Gespräch mit den Eltern gehe es dann darum, an die Notwendigkeit von Kontrolle zu erinnern und gegebenenfalls auch Hinweise für die dazu notwendigen Instrumentarien zu geben.

Wichtiger aber als das Einwirken aufs häusliche Umfeld der Schüler sei hingegen die Prävention in der Schule. Sprich: das Hinführen zum kompetenten Umgang mit den neuen Medien. "Wir zeigen, welche Gefahren bestehen", erklärt Philipp Müller, "wir vermitteln außerdem positive Dinge wie zum Beispiel die "Netikette" im Netz." Ein anderes im Unterricht groß geschriebenes Thema sei die Sicherheit im digitalen Raum. Zum schuleigenen Curriculum gehöre das Fördern eines kreativen Umgangs der Schüler mit digitalem Werkzeug und das verantwortungsbewusste Nutzen.

In den Kontext einer umfassenderen Medien-Bildung und Medien-Erziehung stellt auch Tilmann Siebert, Direktor des BZM-Gymnasiums, die Frage nach Chancen und Risiken der Internet-Nutzung. Denn Fertigkeiten für den Umgang mit der neuen Technologie zu erwerben, das sei notwendiger Bestandteil der Vorbereitung auf Beruf oder Studium. Aber es stelle sich die Frage: "Wie bleibe ich Herr?" so Siebert, "wie behalte ich die Kontrolle über das, was ich da tue." Spiele ich eine aktive oder eine passive Rolle, fragt der Direktor weiter. Finde da noch Leben in der realen Welt statt oder lässt sich ein junger Mensch schon gänzlich in die virtuellen Sphären einsaugen.

Kompetenz muss erlernt werden

Bei der Prävention, dem Vorbeugen von misslichen Entwicklungen im Umgang mit dem Internet, seinen Spielen, Unterhaltungsangeboten oder den dort sich anbietenden sozialen Medien bauen auch Tilmann Siebert und sein Gymnasial-Kollegium auf Kompetenz. Einerseits gelte es "konstruktiv zu lernen, wofür Medien gut sind", andererseits sollen mögliche Gefahren aber auch offen angesprochen werden im Unterricht. Bereits für die Fünftklässler gibt es am BZM einen "Basiskurs Medienbildung", der, so wie vom neuen Lehrplan vorgesehen, Grundfähigkeiten für den Umgang mit Medien vermittelt. Aufgegriffen wird das Thema Mediennutzung indes nicht nur im Unterricht. So wurde gerade eine Theater-Gruppe gegründet, die sich auf der Bühne anschaulich mit Formen und Folgen von Mobbing per Internet befasst. Siebt- und Achtklässler begegnen den Gefahren – mithin auch der Suchtproblematik – im Rahmen der Präventions-Kooperation mit der Polizei. Hier werden dann auch die Eltern eingeladen. Siebert sieht eine in so gut wie allen Familien bestehende "Konflikt-Linie". Sie zieht sich an den Fragen entlang: Wie viel Computer- und Mediennutzung ist sinnvoll und wie lässt sie sich kontrollieren?

Auch die Eltern sind gefordert

Siebert ermutigt Eltern, sich mit ihren Kindern auseinanderzusetzen. "Sie sollten wissen, was ihre Kinder im Internet tun." Feste Empfehlungen, wie viel Internet erlaubt sein soll, mag er nicht aussprechen. In jedem Falle aber rät er zum Maßhalten. Vor allem in der Nacht sollten Kinder nicht von fiependem Gerät umgeben sein, das sie bei jeder neuen Mail oder Meldung aus dem Schlaf reißt. Und Schule, Musik und Sport – als wichtige Bereiche kindlicher und jugendlicher Aktivitäten – sollten nach Sieberts Dafürhalten ohnehin an erster Stelle stehen. Erst danach dürfe die virtuelle Welt eine gewisse Rolle spielen.

Infos und Fakten zur Internetsucht