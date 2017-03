Wie sieht Markdorfs Mobilität der Zukunft aus?

Autofahrer, Radfahrer und Fußgänger stellen ihre Ansprüche. In die Diskussion sollen sich nun auch die Bürger einbringen: Am Samstag findet dazu ab 16 Uhr eine öffentliche Informationsveranstaltung in der Stadthalle statt

Markdorf (gup) In der Bürgerinformationsveranstaltung am Samstag in der Stadthalle ist dies der zweite der beiden Themenblöcke: Ab 16 Uhr geht es um das künftige Mobilitätskonzept für Markdorf. Das von der Stadt beauftragte Büro Brenner Bernard (Aalen) hat am 7. März im Gemeinderat seine ersten Überlegungen und die umfassende Datenerhebung dafür vorgestellt. Nun soll die Bürgerschaft informiert werden und sich auch einbringen können. Ebenso wie zuvor Baldauf-Planer Markus Gräter für das Rathausareal, wird auch hier ein Planer des Büros Brenner Bernard, Dirk Kopperschläger, zunächst in das Thema einführen, bevor sich dann die Besucher zu Wort melden und sich auch an Thementischen zu den Inhalten Parken, Radverkehrsnetz, Schulwege, Straßenverkehr und ÖPNV in die Diskussion einbringen können.

Die Verwaltung erhofft sich von dem Informationstag eine Reihe von Anregungen aus der Bürgerschaft, die dann in den Entscheidungsfindungsprozess zu beiden Themen, Rathausareal wie Mobilität, einfließen sollen. Ein „Meinungsbild, aus dem sich Vorgaben für die weiteren Planungsprozesse ableiten lassen“, hat die Verwaltung als ihr Ziel formuliert. Gemeinderat, Verwaltung und Planer werden sich dann im weiteren Fortgang ihrer Konzeptarbeit mit den morgen gesammelten Ideen aus der Bürgerschaft auseinandersetzen.