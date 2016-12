Markdorf Wie schön, dass du geboren bist: Wenn der Geburtstag auf Heiligabend fällt

Wie ist es, an Heiligabend Geburtstag zu haben? Schließt dieses Datum eine richtige Feier aus? Fünf "Christkindle" aus Markdorf zwischen vier und 69 Jahren erzählen, wie sie den Tag begehen.

Markdorf – Mit der Geburt Jesu fing alles an. Oder eben nicht – man weiß es nicht so genau. Aber irgendwo musste ja mit der Zeitrechnung begonnen werden. Damit nicht nur kalendarische Ordnung herrscht, sondern auch Geburtstag gefeiert werden kann. Warum aber ausgerechnet am 24. Dezember Christi Geburt gefeiert wird, ist nicht genau belegbar. Nur ungefähr. Aber irgendwann so beinahe damals muss es wohl gewesen sein.

Vorbei die Zeiten der Ungenauigkeiten. Der Geburtstag Jesu wurde per Definition von der Kirche festgelegt, und bereits seit dem Mittelalter stand sogar ein Geburtsjahr fest. Heute spielt es keine Rolle mehr, dass sich Abt Dionysius Exiguus einst um ein paar Jahre verrechnet hat. Was aber, wenn Weihnachten und Geburtstag zusammenfallen? Freud oder Leid? Fällt so ein richtiges Fest ins Wasser?

"Im Gegenteil", sagt Heinz Schwenninger, der heute seinen 69. Geburtstag feiert. "Mir gefällt dieser Tag ausgesprochen gut, denn es hat einfach jeder Zeit." Auch sei es für ihn als Kind niemals ein ungünstiges Datum gewesen, betont er. "Wir waren acht Kinder und hatten in der Brunnerstraße eine Landwirtschaft. Da war sowieso nicht viel mit Geburtstag feiern und großen Geschenken." Heute genießt Heinz Schwenninger diesen Tag ganz besonders, "da herrscht ein einziges Kommen und Gehen." Nachbarn, Freunde, Vereinsmitglieder der Narrenzunft würden ihrem Markdorfer Narrenbolizisten an Heiligabend die Ehre erweisen. "Traditionell gibt's Weißwürscht", sagt er. "Aber um 14 Uhr sorgt meine Tochter dafür, dass Schluss ist.

" Denn es sei durchaus schon passiert, dass der eine oder andere Gratulant recht spät und recht angeheitert nach Hause kam. Da war die Bescherung entsprechend groß. Die Feier mit der Familie fände aber bereits am 23. Dezember statt. "Da feiern wir immer in den Geburtstag rein."

Markus Rank kann die Vorteile dieses Geburtsdatums nur bedingt bestätigen. "Gefeiert wird eigentlich nur morgens am Frühstückstisch." Klar gebe es auch zu dieser frühen Stunde schon Geschenke von der Familie, und dennoch verlaufe der Geburtstag im Fortschreiten der Festvorbereitungen für den Abend bald im Sande. "Als Kind fand ich das immer ziemlich blöd, an diesem Tag Geburtstag zu haben", sagt der heute 47-Jährige. Dennoch ist und bleibt dieser Tag für den Markdorfer immer mehr als nur der Heilige Abend und die damit einhergehende Bescherung. "Wir haben den Tag auch schon mit einer Kutschfahrt begangen-" Auch erinnere er sich immer wieder gerne an seinen 30. Geburtstag, den er auf einer Hütte im Montafon zusammen mit Freunden gefeiert hat. "Heute mit Familie ist alles etwas schwieriger", sagt der Vater dreier Kinder. Und als Jugendlicher habe ihn dieses Datum einmal so sehr genervt, dass er die große Geburtstagssause genau ein halbes Jahr später, am 24. Juni, nachgeholt habe.

Nachholbedarf hingegen herrscht bei Melanie Koch ganz und gar nicht. Die heute 25-Jährige ist rundum zufrieden mit dem Tag ihrer Geburt. "Alle bedauerten mich immer, weil ich an Heiligabend Geburtstag habe. Ich empfinde das aber gar nicht so." Für sie sei es schon als Kind nicht wichtig gewesen, Kindergeburtstag zu feiern. "Ich fand es immer schön, bei anderen eingeladen zu sein, aber selbst kein Fest geben zu müssen. Nur ein einziges Mal haben wir Kindergeburtstag gefeiert", erinnert sich die Studentin heute. Und lediglich der 18. Geburtstag wurde vom 23. auf den 24. Dezember ganz groß gefeiert.

Alle Jahre wieder groß gefeiert wird bei Lena Reiner, heute bereits zum zehnten Mal. Schon am Frühstückstisch werden die ersten Geschenke aufgemacht, und wenn dann die Großeltern, die Onkel und Tanten bis aus der Schweiz zu Besuch kommen, wird traditionell Oma Irenes Buttercremetorte angeschnitten. Anders als vermutet, bedeutet das für Mama Gabi recht wenig Stress, auch wenn's im Hause Reiner im Storchenblick an diesem Tag hoch her geht. "Da wir am Abend zur Bescherung stets alle bei der Oma sind, können wir daheim so richtig Geburtstag feiern", sagt Gabi Reiner mit leuchtenden Augen, während Lena etwas unglücklich dreinschaut. Auf die Frage, ob ihr dieses Datum denn gefalle, zuckt Lena mit den Schultern. "Ich find's eher blöd, denn alle anderen feiern Ostern und Weihnachten und Geburtstag. Mir fehlt da einfach ein Fest."

Nur die vierjährige Fabienne lässt der ganze Trubel um dieses Datum ziemlich kalt. Dafür gerät Mama Carmen ganz schön ins Schwitzen. Kein Anschein davon, dass bei Familie Späth in Bermatingen an Kindergeburtstagsparty an Heiligabend nicht zu denken sei. "Da bin ich ziemlich gefordert", sagt Carmen Späth lachend und deutet ein gespieltes Schnaufen an. "Alle kleinen Freunde von Fabienne sind an Heiligabend von vormittags bis nachmittags zur Geburtstagsfeier eingeladen." Und wenn schließlich die schokoverschmierte Schar wieder verschwunden ist, wenn das größte Chaos beseitigt und der Tisch neu eingedeckt ist, dann rücken am Abend die Großeltern an, die Verwandten und alle, die nicht nur die Geburt zu Bermatingen zusammen mit Fabienne feiern wollen, sondern auch jene von Bethlehem.

Denn die Geburt Jesu ist der Grund, weshalb wir am 24. Dezember Weihnachten feiern. Aber heute wollen wir auch ein bisschen im Kleinen mit "unseren" Geburtstagskindern dieses Fest begehen. In diesem Sinne: Den Christkindle alles Gute zum Geburtstag! Und allen zusammen frohe Weihnachten.

Prominente "Christkindle"

0 Jesus von Nazareth

1167 Johann Ohneland (Nachfolger von Richard Löwenherz und Unterzeichner der Magna Carta)

1818 James Prescott Joule (britischer Physiker)

1837 Elisabeth von Österreich Ungarn (besser bekannt als Sissi)

1922 Ava Gardner (amerikanische Schauspielerin und Filmdiva)

1945 Lemmy Kilmister (Sänger und Bassist von Motörhead)

1971 Ricky Martin (puertoricanischer Popsänger)

1955 Hans Söllner (deutscher Liedermacher)

1973 Stephanie Meyer (Autorin "Twilight")

1991 Louis Tomlinson (Sänger der britischen Boygroup "One Direction")