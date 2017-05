Markdorf Wie Jonglage bei der Erziehung hilft

Justus von Liebig-Akademie in Markdorf: Erziehen mit Zaubern und Jonglage mit dem Tuttlinger Künstler Florentin Stemmer

Markdorf (büj) Ein Huhn braucht er nicht. Das Ei zaubert Florentin Stemmer, genannt "Flow", einfach so in seine Hand. Nun ja, zuerst zeigt der Magier im dunklen Anzug seinem Publikum im Foyer der Justus-von-Liebig-Schule ein Kunststoff-Ei. Ihm gehe es darum, ein Tuch verschwinden zu lassen, erklärt er den Lehrern, Erziehern, Besuchern. Heute hat die Justus von Liebig-Akademie ihre Pforten geöffnet. Alle, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, sind eingeladen, von Stemmer, dem Zauberer und Jongleur aus Tuttlingen, zu erfahren, welche Rolle Zauber- und Jonglage-Tricks im Kindergarten, in der Schule, überhaupt in der Erziehung spielen können. Beim leidigen Ordnung Schaffen etwa, da wirkt ein kleiner Zaubertrick wahre Wunder. Wer nach dem als äußert lästig empfundenen "Jetzt-müssen-wir-aber-erst-noch-aufräumen!" in die übliche Unlust-Pause hinein einen Legostein – schwupps – in der Luft verschwinden lassen kann, der hinterlässt nachhaltigen Eindruck. Insbesondere kleine Jungs "finden das cool", berichtet Stemmer aus seiner Erzieher-Arbeit. "Kannst du mal dies, kannst du mal das verschwinden lassen! – auch die Mama?" zitiert der grinsende Magier sein jüngstes Publikum.

"Zauberer haben einen schlechten Ruf", erklärt Stemmer, insbesondere ihre Bühnen-Kollegen, die Jongleure, blicken oft naserümpfend auf die Magier. "Lern doch lieber was Anständiges", raten die Ball-, Keulen- und Ring-Artisten angehenden Zauberlehrlingen. Tatsächlich klingt dann auch positiv, was sich beim Jonglieren-Lernen als Nebeneffekt einstellt: Die Frustrationstoleranz werde gesteigert, die Konzentrationsfähigkeit, linke und rechte Gehirnhälfte erfahren eine bessere Vernetzung, das Selbstbewusstsein steigt. Vor allem aber schüttet gelingende Jonglage glücklich machende Botenstoffe aus, versichert Stemmer.