Markdorf Wichtige Ortsvereine: SPD-Generalsekretärin Luisa Boos will auf Basis bauen

SPD-Generalsekretärin Luisa Boos hat bei einer Gesprächsrunde in Markdorf erläutert, wie sie die Ortsvereine im Wahlkampf unterstützt.

Luisa Boos sagte es grundsätzlich: "Der Anfang und das Ende von jeder Debatte", so wandte sich die vor einem guten halben Jahr beim Heilbronner Parteitag der Südwest-SPD zur neuen Generalsekretärin gewählte 32-Jährige an ihre im Nebenzimmer des Markdorfer Gasthauses "Krone" versammelten Genossen, "der Anfang und das Ende, das seid ihr" – die Mitglieder in den Ortsvereinen.

Die hatten am Freitagabend in Markdorf, so hatte es Hans-Peter Siegert, deren Vorsitzender, eingangs formuliert, die neue Generalsekretärin eingeladen, "damit wir uns einen besseren Eindruck machen können". Gänzlich unumstritten war die Wahl der vor einigen Jahren für ihr geharnischtes Auftreten in den sozialen Medien viel gescholtene ehemalige stellvertretende Juso-Landesvorsitzende nicht. Franz Frick, Markdorfer SPD-Urgestein, wischte den alten Groll über bestimmte Äußerungen Luisa Boos' jedoch fort. Er sprach von verzeihen. Einem Verzeihen, das ihm offenbar um so leichter fiel, als ihn die Wegmarkierungen der Generalsekretärin für die kommenden Wahlkampfwochen zufriedenstellten.

Boos hatte zuvor beschrieben, wie sie der Parteibasis unter die Arme greifen will: "Ihr bekommt von uns Materialien in die Hand, die ihr nur einzusetzen braucht." Insbesondere die Jugend möchte sie ansprechen. "Zur Zeit ist die junge Zielgruppe offen für uns", erklärte die Generalsekretärin, damit auf den Zulauf der SPD anspielend, der von vielen auch als Schulz-Effekt gesehen wird. Wappnen möchte Boos für Diskussionen mit AfD-Anhängern. Die Partei biete Schulungen an, damit niemand durch provokante Demagogie aus seinem Argumentationskonzept gebracht werde. Günther Schnappauf, SPD-Vorsitzender in Oberteuringen, hakte in puncto soziale Medien nach, dem von der Generalsekretärin mitfavorisierten Gesprächskanal. Seine Erfahrung sei, dass die Kollegen im Betrieb nicht auf Facebook diskutierten. Und wiederum war es Franz Frick, den bedrückte, dass keineswegs das Inhaltliche geklärt sei: "Was heißt überhaupt soziale Gerechtigkeit?", fragte er. Antworten will die Partei rasch geben. Er baue da auf die Vermittlung von Luisa Boos.