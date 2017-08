Markdorf Wetter gut, alles gut

Positive Bilanz zu den Open-Air-Kino-Wochen im Markdorfer Theaterstadel: Betreiber Frank Schirl zeigt sich mit der Auswahl und der Resonanz des Publikums zufrieden. Mitgespielt hat auch Petrus: 13 Abende blieben trocken, Regen sorgte an acht Abenden für eine Verlegung des Programms in den Stadel.

Markdorf – 13 zu acht. Keine schlechte Bilanz. Frank Schirl nennt sie sogar eine recht gute. 13 Mal konnte er die Filme bei den diesjährigen Open-Air-Kino-Wochen im Innenhof des Theaterstadels draußen zeigen, an 13 Abenden hielt das Wetter und das Publikum sah die Filme unter freiem Himmel. Demgegenüber regnete es nur an acht Abenden. "Zum Glück", sagt Kino- und Kleinkunstbühnen-Betreiber Schirl, "haben wir draußen genauso viele Plätze wie drinnen." Ansonsten nämlich gäbe es womöglich die gleichen Kalamitäten wie auf der Seebühne in Bregenz, wo bei schlechtem Wetter die Plätze im Festspielhaus längst nicht fürs gesamte Publikum reichen.

Sehr zufrieden ist Frank Schirl auch mit den Filmen. "Einige kenne ich ja immer schon vorher, weil wir die bereits im Stadel-Kino gezeigt haben." Da sei ihm also klar, was ihn erwartet. Von anderen Streifen hat er dagegen nur die Trailer gesehen. Die sagen zwar viel, eine gewisse Rest-Unsicherheit bleibe jedoch immer. Aber diesmal sei er zufrieden mit der von ihm getroffenen Auswahl. Und nach allem, was er von seinen Gästen gehört habe, waren es die Open-Air-Kino-Zuschauer gleichfalls.

Zu seinen Favoriten der diesjährigen Saison gehört "Die göttliche Ordnung", erklärt Schirl. Jene in die Anfangsphase der 1970er-Jahre zurückversetzte Geschichte von einer jungen, frauenrechts-bewegten Frau in der Schweiz, die Regisseurin Petra Valpe mit einigem Sinn für Ironie inszeniert hat. Nicht minder begeistert ist Schirl von "Lion". "Je mehr Außenszenen in einem Film zu sehen sind", so Schirls Beobachtung, "desto besser eignet er sich für Open-Air." Und "Lion" mit seinen Einstellungen aus Indien, aus der Provinz wie aus der Großstadt, habe richtig gut gepasst.

"Natürlich ist es ein immenser Mehraufwand", antwortet der Kino-Macher. Vor der Open-Air-Saison gilt es die Tonanlage für draußen aufzubauen. Die Stühle müssen in den Innenhof gebracht werden. Wichtig seien auch die Vorhänge zum Abdunkeln, damit es zu keinen störenden Lichteinfällen kommt, wenn der Film läuft. Umso zufriedener ist Frank Schirl, wenn die Besucherzahlen stimmen. Und in diesem Jahr stimmen sie. Dank einer geglückten Programm-Auswahl – bei der sich die Besucher darauf verlassen können, dass sie weder unter-, noch überfordert werden.

Für den normalen Kino-Betrieb im Inneren des Theaterstadels, der am 14. September startet, hat sich Schirl die "Grießnockerlaffäre" als Auftakt ausgesucht. "Eine ziemlich schräge Geschichte", wie er sagt. Eine Krimi-Komödie, in der unter anderem Eisi Gulp und Sigi Zimmerschied auftreten. Kabarettisten, die Stadelbesucher von auch von der Kleinkunstbühne dort kennen.

Auf der Bühne wird zum Saison-Beginn am 15. September Florian Schröder zu sehen sein – mit der Vorpremiere zu seinem neuen Programm "Ausnahmezustand". Dann folgen viele bekannte Künstler. Ganz neu: "Funkhaus" im Oktober, eine Band, die sich weitgehend aus Musikern der "Shakin Bones" und von "The Bluesblasters" neu formiert hat. Gleichfalls gänzlich neu im Stadel wird Josef Brustmann sein, Träger des Deutschen Kleinkunstpreises 2015, der im November nach Markdorf kommt.

Kino im Stadel

Die diesjährige Open-Air-Saison im Theaterstadel am Gehrenberg ist vorüber, Frischluft-Cineasten müssen sich nun wieder bis zum nächsten Sommer gedulden. Im Markdorfer Theaterstadel wird das Kinoprogramm aber fortgesetzt. Am 14. September und vom 16. September bis zum 20. September läuft die Komödie "Grießnockerlaffäre", ab dem 21. September dann für eine Woche der Streifen "Das Pubertier" mit Jan Josef Liefers als leidgeplagtem Vater einer pubertierenden Tochter. Filmbeginn ist immer um 20.15 Uhr, Saalöffnung um 19 Uhr.