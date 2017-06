Markdorf Wetter begünstigt die Vermehrung der Borkenkäfer

Stadtförster kontrolliert mit seinen Mitarbeitern städtischen und privaten Wald in und teilweise um Markdorf auf Borkenkäferbefall. Aufgrund der Wetterlage in den vergangenen Wochen könnten sich die Käfer massenhaft vermehren und große Schäden anrichten.

Es ist wieder Zeit, die Baumbestände auf Borkenkäferbefall zu untersuchen, um größere Schäden zu vermeiden, wie 2003 und 2006 . "Das ist seit Jahren das gleiche Spiel", sagt Stadtförster Jörn Burger, zuständig für rund 400 Hektar städtischen Wald und rund 800 Hektar privaten Wald, in Markdorf und teilweise auch in der Umgebung. Durch die oft trockene Witterung und die warmen Temperaturen der vergangenen Wochen besteht die Gefahr einer massenhaften Vermehrung der Borkenkäfer, wie das Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz (MLR) warnt.

Besonders gefährdet ist der "Brotbaum" der Holzwirtschaft, die Fichte, übrigens auch "Baum des Jahres". Fichten stehen vor allem am Gehrenberg. "Je höher, desto mehr", so Burger. Das komme daher, dass die Fichte fast überall wachse und das Gelände mit ihr vor 60, 70 Jahren aufgeforstet wurde, nachdem das Holz des ursprünglichen Bestandes nach dem Krieg als Reparation nach Frankreich ging. Über das betreute Gebiet gesehen, stehen hier etwa 60 Prozent Nadelhölzer und 40 Prozent Laubbäume, wobei letztere zunehmen, weil sie besser mit der Klimaerwärmung zurechtkommen.

Die Kontrolle durch private Waldbesitzer sei gelegentlich ein Problem. Heutzutage werde der Wald nicht mehr so konsequent aufgeräumt wie früher, erläutert Burger. Hauptursachen sind, dass Holz als Brennstoff nicht mehr eine Hauptrolle spielt und deshalb abgestorbenes Holz, indem sich die Käfer gerne vermehren, nicht konsequent eingesammelt wird, der andere, dass in der Landwirtschaft eine Konzentration auf Sonderkulturen erfolgt ist, so dass die Waldbewirtschaftung nicht im Fokus steht. Dazu kommt, dass viele den Befall nicht erkennen. Als "Forstpolizist" sei es auch seine Aufgabe mit seinen beiden Mitarbeitern nach einem Befall zu sehen, um Schäden abzuwenden. Befallene Bäume müssen zeitnah raus aus dem Wald. Um dies zu gewährleisten, sei es ihm am liebsten, er werde beauftragt, so Burger: "Rund 90 Prozent lassen es machen."

Informationen im Internet: www.forstbw.de/fileadmin/forstbw_infothek/forstbw_info/ForstBW_Flyer_Borkenkaefer.pdf