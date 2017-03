Markdorf Werner Gauß neuer Vorsitzender des AuMSC

Mehrere Mitglieder des Vorstands des Automobil- und Motorsportclubs Gehrenberg im ADAC in Markdorf sind neu gewählt worden. Peter Haller gab sein Amt als Vorsitzender an Werner Gauß ab.

Bei der Hauptversammlung des Automobil- und Motorsportclubs Gehrenberg im ADAC (AuMSC) sind mehrere Vorstandsmitglieder neu gewählt worden. Das schreibt der Verein in einer Pressemitteilung. Der bisherige Vorsitzende Peter Haller gab sein Amt ab. Für ihn wählten die Mitglieder Werner Gauß zum neuen Vorsitzenden des Vereins. Sein Stellvertreter ist Reinhold Malassa, Schatzmeister Thomas Wagner, Schriftführerin Sabine Leopold, Tourenleiterin Sabine Haller und Öffentlichkeitsreferentin Ulrike Grießhaber.

Clemens Bieniger, Vorsitzender des ADAC Südbaden, ehrte zusammen mit Peter Haller Reiner Schnarrenberger und Augustin Hörth für je 40 Jahre Mitgliedschaft im ADAC. Ehrungen für langjährige AuMSC-Mitgliedschaft werden wieder im Rahmen des Grillfestes durchgeführt.

Im Rahmen des Rückblicks auf die Aktivitäten ging Haller besonders auf den Schwerpunkt Fahrradturniere ein. Es wurden 448 Kinder im sicheren Umgang mit dem Fahrrad geschult. Jade Werkmann konnte sich im vergangenen Jahr bis zum Bundesfahrradturnier des ADAC kämpfen und vertrat den ADAC Südbaden beim Turnier in Münster. Weiterhin verteilten die Vorstandsmitglieder an zwölf Grundschulen im Altkreis Überlingen Warnwesten an die Erstklässler, damit die Schüler im Straßenverkehr besser geschützt sind. Die Damenstaffel des AuMSC Gehrenberg konnte in Ebenweiler zum dritten Mal in Folge den ersten Platz erringen. Aktivitäten beim Neubürgertreffen, dem Grillfest, dem Wanderausflug und beim Stadtfest rundeten die Ereignisse ab.

Für die Gruppe der RC-Car-Fahrer (Mini-Car-Club Markdorf) stellte Reik Börner in der Hauptversammlung die Entwicklung vor. Das Gelände unterhalb des Bildungszentrums wird gerade neu gestaltet, um eine interessante und abwechslungsreiche Strecke für die Mini-Car-Freunde zu schaffen. Durch mehrere Aktivitäten in Weingarten und Markdorf versucht der Verein, dieses Hobby in der Öffentlichkeit bekannt zu machen. Bisher hat die Gruppe rund 35 aktive Mitglieder, darunter fünf Jugendliche.