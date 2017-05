Markdorf Werkstatt und Elektro Keim: Vorfreude auf doppelten Umzug wächst

Die Werkstatt für Menschen mit Behinderung der Liebenau Teilhabe und der Sprungbrett-Werkstätten GmbH zieht in den Neubau bei Elektro Keim. Der Installationsbetrieb übernimmt dann die Räume im Schießstattweg.

Lange waren sie nur Nachbarn, jetzt planen sie einen gemeinsamen Umzug. Die Werkstatt für Menschen mit Behinderung von der Liebenau Teilhabe und der Sprungbrett-Werkstätten GmbH zieht Ende des Jahres in den Neubau bei Elektro Keim in der Daimlerstraße. Dieser wiederum zieht mit seinem Geschäft in die frei werdende Fläche im Schießstattweg. "Das hat sich alles sehr gut ergeben", berichtet Stefan Fricker, Bereichsleiter Arbeit und Bildung, von der Liebenau Teilhabe. Die Stiftung möchte sich dezentraler aufstellen und den Standort Markdorf weiter qualifizieren, so Fricker. Da man in der Zusammenarbeit mit der Sprungbrett-Werkstatt gute Erfahrungen gemacht hat, sollte diese fortgeführt werden – allerdings in neuen Räumlichkeiten, um den Bedarf besser abdecken zu können und mehr Möglichkeiten zu haben. Außerdem läuft der Mietvertrag zum Jahresende aus. Sebastian Keim war zur gleichen Zeit auf der Suche nach Mietern für seinen Neubau. "Zuerst waren Wohnungen geplant, aber das war aufgrund des Bebauungsplanes nicht möglich." Die beiden suchenden Parteien hat Kämmerer Bernd Habnitt zusammengeführt – mit Erfolg.

Seit Spätsommer vergangenen Jahres wird in der Daimlerstraße gebaut: Die untere Etage, in der sich momentan noch das Geschäft befindet, wird nach hinten erweitert, ein zweites Geschoss aufgestockt. Die Werkstatt ist auf beiden Etagen auf rund 1200 Quadratmetern untergebracht, für eine weitere Bürofläche wird noch ein Mieter gesucht. Sebastian Keim verkleinert im Schießstattweg seine Verkaufsfläche auf 500 Quadratmeter. "Elektro Keim wird es weiterhin geben, wir werden aber das Angebot einschränken und nur noch Großgeräte wie Waschmaschine oder Kühlschrank verkaufen", sagt Keim, der beruflich kürzertreten möchte. Für die Kunden ändert sich nicht viel.

Das Team und die Beschäftigten in der Werkstatt freuen sich auf den Umzug. Derzeit arbeiten am Schießstattweg rund 40 Menschen mit Behinderung. Die Arbeitsplätze werden in neuen Gebäude erhöht – 35 für die Liebenau Teilhabe und 25 für die Sprungbrett-Werkstatt. Auch die Sozialräume werden wesentlich umfangreicher ausfallen. "Wir können dann berufliche Bildung und arbeitsbegleitende Maßnahmen mit ins Angebot aufnehmen", so Martin Hahn, Leiter der Sprungbrett-Werkstatt in Bermatingen. Die Kooperation hat sich nach leichten Startschwierigkeiten bewährt, darin sind sich Hahn und Stefan Fricker einig. Einig sind sich alle Beteiligten auch darin, dass die Planungen rund um den Umbau reibungslos funktionieren, die Zusammenarbeit mit Sebastian Keim bezeichnet Fricker als "offen und unkompliziert". Die Bauarbeiten sollen bis Oktober abgeschlossen sein, anschließend erfolgt nach und nach der Umzug. Ab Januar soll der komplette Werkstattbetrieb in der Daimlerstraße aufgenommen werden.

Zusammenarbeit

Die Sprungbrett-Werkstätten GmbH und die Liebenau Teilhabe (früher St.Gallus-Hilfe) sind 2011 gemeinsam in die Räume des ehemaligen Ausbildungszentrums der Rohwedder AG im Schießstattweg gezogen. Diese Form der Zusammenarbeit war damals einmalig. Menschen mit psychischen Einschränkungen und Menschen mit geistiger Behinderung wird die Teilhabe am Arbeits- und Gesellschaftsleben ermöglicht. Sie übernehmen Aufträge von verschiedenen Unternehmen, zu den Kunden zählen beispielsweise Wagner oder Ziegler Fertigungstechnik. (shn)