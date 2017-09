Markdorf Wenn die Schule zum Spielplatz wird

Rund 30 Kinder werden in der Ferienbetreuung in der Grundschule Markdorf betreut. Verschiedene Angebote begeistern und unterhalten die Kinder.

Markdorf – Ruhig und verlassen liegt die Grundschule Markdorf da, während leichter Regen von einem grauen Himmel fällt. Wenige Tage dauert es, bis der Unterricht wieder beginnt und die Schule von zahlreichen Schülern bevölkert wird. Davon zeugen auch die gestapelten Bücher, die durch die Fenster zu sehen sind und schon zur Ausgabe an die Schüler bereit liegen. Doch auch in den Ferien ist die Schule nicht ganz so verlassen, wie es auf den ersten Blick scheinen mag. Rund 30 Kinder bevölkern die Markdorfer Grundschule in der Ferienbetreuung und verwandeln die Klassenzimmer in ihren persönlichen Spielplatz.

"Es ist toll, dass wir manchmal raus gehen und manchmal in den Pool gehen", erklärt Vanessa begeistert. Vanessa ist eins der Kinder, die von insgesamt drei Betreuerinnen beaufsichtigt werden. So standen schon entspanntes Cocktail trinken am Pool oder ein Ausflug in den Schlosswald auf dem Programm. "Wir haben da ein Fledermausnest gesehen", erzählt Nova. Auch wenn sich keine Fledermaus blicken ließ, war es dennoch ein gelungener Ausflug für die Kinder.

An diesem verregneten Freitagvormittag ist wegen des Wetters an einen Ausflug nicht zu denken, doch dafür werden in drei Gruppen verschiedene Programme angeboten, unter denen die Kinder wählen können. "Jeden Tag nach dem Frühstück teilen wir die Kinder in drei Gruppen ein und sie können sich aussuchen, was sie machen möchten", erklärt Andrea Szabo, eine der drei Betreuerinnen an diesem Morgen. Auf dem Programm steht unter anderem Waffeln backen, die als Nachtisch für das Mittagessen gedacht sind.

Mit viel Spaß machen sich die Hobbybäckerinnen Nova und Lena an die Arbeit, während im Nebenraum experimentiert wird. Gekonnt führt Darleen Kruse das Experiment "Tanzende Rosinen" vor, welches sie zu Hause vorbereitet hat. Dafür braucht man ein Glas mit Sprudelwasser und mehrere Rosinen, die Darleen in das Glas gibt. "Die Rosinen brauchen die Blubberblasen, um nach oben zu kommen", erklärt sie. Gespannt betrachten die Kinder das Glas mit den Rosinen und jubeln begeistert, als die ersten Trockenfrüchte nach oben steigen und dann wieder nach unten sinken.

Als nächstes steht die Trennung von Pfeffer und Salz auf dem Programm. Einziges Hilfsmittel dafür ist ein Plastiklöffel. "Ich muss den Löffel an der Fließdecke reiben", erklärt Amelia. Danach hebt sie den Löffel über das Gemisch aus Pfeffer und Salz und durch die Aufladung des Löffels wird der Pfeffer nach oben gezogen und bleibt an der Unterseite kleben. Am Ende der Experimente gibt es einen Vulkan, der mit Hilfe von Backpulver und Essig zum Ausbruch gebracht wird. Was war nun aber das beste Experiment? "Der Vulkan und die tanzenden Rosinen", meint Darleen bestimmt.

Im Nebenraum findet das komplette Gegenprogramm statt. Leise Musik und der Duft von Kräutern und Blumen weht dem Eintretenden entgegen. Eine kleine Gruppe Kinder sitzt sich gegenüber, die Füße in einem warmen Wasserbad, gefüllt mit selbst gemachten Badekugeln. Auch Hand- und Kopfmassagen dürfen bei diesem Wellnessangebot nicht fehlen, für das andere in Hotels fahren müssen. Nicht nur die Kinder lassen sich mit Hand- und Fußmassagen vom schlechten Wetter draußen ablenken. Auch die drei Erzieherinnen Susanne Felder, Renate Dumme und Andrea Szabo kommen in den Genuss einer Handmassage durch die Kinder. Eine entspannte, lockere Atmosphäre herrscht in der Grundschule und lässt Raum für Aktionen, die während der Schulzeit kaum möglich sind. "In den Ferien kann man die Kinder toben lassen", berichtet Susanne Felder.

Ein abwechslungsreiches Programm ist den Erzieherinnen wichtig, die viel Zeit für die Vorbereitung der Angebote verwenden. "Man kann Projekte machen, die langwieriger sind", erzählt Renate Dumme. Ob es nun Papier schöpfen ist oder ganze Tänze zusammen mit den Kindern choreographieren und einstudieren, für all dies brauch man viel Zeit und die hat man in der Ferienbetreuung. Auch die Spontanität und Freiheit, sich schnell umentscheiden zu können, schätzen die Erzieherinnen. "Das Schöne ist, dass man nicht den zeitlichen Druck hat wie in der Schule", so Susanne Felder.

Auch angehende Erstklässler sind in der Ferienbetreuung angemeldet. Sie bilden eine eigene Gruppe, um schon mal ihre neuen Klassenkameraden kennenlernen zu können. Sie sind vor allem im Wald unterwegs und kommen zum gemeinsamen Mittagsessen in die Grundschule. So haben sie auch Gelegenheit, das Schulgebäude vorab ein bisschen zu erkunden. "Dann haben sie schon mal einen Überblick über das Haus, wenn sie in die Schule kommen", erklärt Dumme.

Die Ferienbetreuung